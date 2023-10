Tesla prepara a sua chegada ao Chile, primeiro país da América do Sul em que vai operar

A Tesla está a alargar a sua área de atuação e já estará a preparar a chegada ao Chile.

A Tesla está a preparar a sua chegada oficial ao Chile, naquele que seria o segundo país da América Latina onde começaria a operar oficialmente, depois do México, e o primeiro da América do Sul.

A empresa americana abriu várias vagas de emprego: um gerente geral e assessores de vendas, conhecidos na empresa como sales advisors, que estão presentes nas lojas oficiais. Ambos podem ser encontrados no perfil do LinkedIn.

A Tesla está à procura de um country manager para ajudar no lançamento no mercado. Será o nosso embaixador da marca e desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento da nossa marca corporativa e na aceleração da transição para a energia sustentável.