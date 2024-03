Volkswagen está pronta para começar a produção de carros com condução autónoma

Marcas como a Volkswagen têm procurado integrar a mais recente tecnologia nos seus carros, quer nos protótipos, quer nos que tem disponíveis nos seus concessionários. A prova disso são os muitos testes que tem feito no campo da condução autónoma. Agora, a marca revelou que está pronta para começar a produção de carros com condução autónoma.

Para além do foco nos carros elétricos, os fabricantes têm-se focado numa outra área que representa o futuro. Falamos da condução autónoma, que irá mudar completamente como usamos os carros. Nesse sentido, a Volkswagen revelou ser o primeiro fabricante a desenvolver um veículo com condução autónoma de nível 4 para produção em larga escala.

O nível 4 da condução autónoma representa um passo importante, por significar que o carro pode lidar com a maioria das situações de condução de forma independente numa área definida, como uma cidade. Estes carros também vão poder conduzir sozinhos, sem passageiros.

A fabricante alemã está a melhorar as suas propostas com a tecnologia de condução autónoma com a sua Volkswagen ID. Buzz AD. Aliou-se à empresa de tecnologia Mobileye após uma fase de testes alargada nos EUA e na Alemanha, com os resultados a serem muito promissores.

Christian Senger, membro do conselho de administração da Volkswagen Commercial Vehicles revelou mais sobre este processo. A marca desenvolve o primeiro veículo de produção em grande escala totalmente autónomo e a Mobileye traz o seu driver digital a bordo.

A ID. Buzz AD está equipada com dois computadores independentes, 13 câmaras, nove unidades Lidar desenvolvidas pela Luminar e cinco unidades de radar, cada uma capaz de produzir ambientes de 360 ​​graus. Uma ligação em cloud fornece aos carros autónomos dados de outros utilizadores na estrada sobre a situação do trânsito e atualizações dos mapas 3D.

O acordo de cooperação anunciado pela Volkswagen e Mobileye abrange a entrega e o uso de um sistema de condução autónoma para a ID. Buzz AD, em desenvolvimento desde 2021. A Volkswagen ADMT pretende desenvolver um veículo totalmente elétrico para utilização nos setores comerciais nos EUA e na Europa a partir de 2026.