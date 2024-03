Já estava prometido! A Epic Games Store está a chegar ao Android e ao iOS

A Epic Games será uma das empresas que mais lucrará com as novas regras impostas na Europa à Apple e à Google. A mais visível destas mudanças será a chegada da loja de apps da Epic Games a estes sistemas operativos, contrariando a vontade das empresas. Agora, a Epic Games anunciou a chegada para breve da Epic Games Store ao Android e ao iOS.

Epic Games Store chegará ao Android e ao iOS

Tem sido uma verdadeira luta para a Epic Games conseguir impor as suas regras no que toca ao iOS e ao Android. As gigantes que controlam estes sistemas operativos querem que a criadora do Fortnite faça todos os pagamentos por estas plataformas e assim limitar os seus lucros.

Na Europa, e à luz da DMA, este cenário desaparece e outras lojas de apps vão poder ser usadas nos sistemas operativos. Esta é uma das mudanças mais importantes e que abre a porta a novas propostas e a novos modelos de monetização destes componentes, sem os limites impostos pela Apple ou pela Google.

Agora, e para mostrar o caminho que vai ser seguido, surgiu o anúncio de que a Epic Games Store está a chegar ao Android e ao iOS. Ainda sem uma data ou momento específico, esta é uma realidade que vai mesmo acontecer, ainda que limitada à Europa.

Loja trará jogos para os sistemas da Apple e Google

A Epic Games quer mudar o cenário e promete que a sua loja terá as mesmas condições justas, disponíveis para todos os programadores. Isso acontecerá numa verdadeira loja multiplataforma, onde oferecerá a mesma divisão de receita no Android, no iOS e no PC.

Isso significa que os programadores ficarão com 88% da receita gerada pelos seus jogos, com a Epic ficando com uma redução de 12%. Isso está bem abaixo dos valores que a Google na Play Store e a Apple na App Store cobram aos programadores que ali publicam as suas apps ou jogos.

Atualmente, não há informações ou detalhes sobre quais os jogos que vão acompanhar este lançamento da Epic Games Store no Android e no iOS. Ou seja, o Fortnite deverá ser uma certeza, mas há ainda muitos títulos que podem ter aqui espaço. Além disso, a Epic diz que a Loja está prevista para chegar "ainda este ano".