iOS 17 traz finalmente uma novidade importante nas capturas de ecrã de página inteira

Com o lançamento da última beta do iOS 17, a Apple acrescentou mais uma pitada de utilidade ao seu iOS. Como tal, os programadores e os utilizadores do programa beta testers da Apple já têm acesso a mais uma opção no menu de captura de ecrã feitas para páginas completas. Vamos perceber esta novidade.

O iOS 17 permite agora guardar capturas de ecrã de várias páginas de conteúdo como imagens JPG regulares na aplicação Fotografias do iPhone, expandindo as suas opções além da opção PDF existente. Este era um pedido que os utilizadores já reclamavam desde a versão iOS 16.

Vejamos então onde está esta nova opção e como a usar.

Como salvar capturas de ecrã de páginas inteiras na app Fotografia no iOS 17

O iPhone e o iPad permitem que o utilizador faça capturas de ecrã de conteúdo que não cabe no ecrã inteiro, seja um documento longo do Pages ou uma página comprida da Web no Safari.

Assim, para usar esta ferramenta, comece por fazer um "screenshot, vulgo captura de ecrã". Para isso, pressione os botões Aumentar volume e botão de ligar/desligar o ecrã (os iPhones mais antigos usam diferentes combinações de botões de captura e até pode usar os dois toque na traseira do iPhone para fazer as capturas de ecrã, como mostramos aqui) e, em seguida, pressione a miniatura que aparece no canto inferior esquerdo para entrar na interface de captura de ecrã.

A interface pós-captura fornece os botões Ecrã e Página inteira na parte superior, permitindo alternar entre a captura de ecrã normal e a sua variante de página inteira.

Selecione Página inteira e role a imagem arrastando o contorno pela miniatura. Opcionalmente, use as ferramentas integradas para retocar a imagem. Quando terminar, clique em OK no canto superior esquerdo. Agora, os leitores mais atentos irão identificar uma opção Guardar em Fotografias que não estava presente ao salvar capturas de ecrã nas versões mais antigas do iOS.

Com essa alteração, o utilizador pode capturar e salvar um screenshot de página inteira como uma imagem JPG na app Fotografia. Como antes, o utilizador também poderá guardar uma captura de ecrã de página inteira na aplicação Ficheiros como um documento PDF, se desejar, usá-lo como ponto de partida para uma nova nota rápida, etc.

Fica mais este pequeno, mas muito útil pormenor adicionado ao iOS 17.