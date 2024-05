AirTag de segunda geração apontada para 2025, diz rumor

A etiqueta de localização da Apple foi, e continua a ser, um sucesso de venda e de utilização. De tal modo que foram "descobertas" formas de a usar que são já do foro policial. E a Apple foi adaptando a tecnologia para conseguir um produto fiável e seguro. Agora, com mais funcionalidades prometidas, os rumores dizem que a segunda geração será lançada em 2025. E as novidades são muito interessantes.

Já passaram três anos desde que a Apple apresentou o AirTag, o seu localizador de objetos que se integra nos dispositivos Apple. No entanto, pouco se ouviu falar sobre os planos da Apple para uma nova geração, exceto que deverá chegar em 2025.

Agora, temos mais detalhes sobre o que esperar do AirTag de segunda geração.

Rumores sobre o AirTag 2

Conforme relatado por Mark Gurman da Bloomberg no passado domingo, uma nova versão do AirTag “está programada para chegar em meados do próximo ano”. O AirTag original foi anunciado em abril de 2021, então é possível que a empresa lance a segunda geração na mesma época do próximo ano.

O jornalista também relatou que a Apple tem feito testes de fabrico com os seus parceiros na Ásia para enviar o produto (nome de código B589) em 2025.

Mas o que podemos esperar exatamente do AirTag de segunda geração? Bom, de acordo com Gurman, “um chip melhor com sistema de localização aprimorado”. Potencialmente, o AirTag 2 terá o mesmo chip de banda ultralarga de segunda geração que os modelos iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Enquanto o chip U1 só funciona a uma distância de alguns metros (cerca de 10 metros), a segunda geração do chip UWB da Apple funciona a longas distâncias de até 60 metros. Isto permitiu à empresa criar uma funcionalidade que assegura que os utilizadores encontram os seus amigos com o Precision Finding (em português Localização exata).

A Apple também poderia introduzir novas versões do AirTag em diferentes formatos, embora não haja rumores sobre isso. Claro que novos acessórios AirTag também não estariam fora de questão.