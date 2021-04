Spring Loaded: venha acompanhar em direto todas as novidades da Apple

A Apple, através da Siri, anunciou que hoje seria o dia para apresentar ao mundo as suas novidades de primavera. Mas o que podemos esperar para hoje?

Com algumas surpresas pelo meio, a Apple deve anunciar os novos modelos do iPad Pro, uma nova Apple TV e os AirTags. Junte-se a nós e venha descobrir tudo!

Numa transmissão em direto, a partir do Steve Jobs Theatre, poderão ser apresentados os novos iPad Pro, com tecnologia de ecrã mini-LED para o modelo de 12,9 polegadas e novos processadores para ambos os modelos.

Além do novo iPad Pro, há rumores de que a empresa liderada por Tim Cook está a trabalhar nos novos AirPods, incluindo AirPods 3 e AirPods Pro 2. Uma atualização da Apple TV também continua a ser rumor, mas não está claro se será carta no baralho de produtos de abril.

A empresa também está no meio da transição da linha de Mac para processadores Apple Silicon. Embora os novos modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas não sejam esperados até a segunda metade do ano, existe a possibilidade de que um novo iMac seja revelado durante o evento de abril. A Apple recentemente descontinuou o iMac Pro, enquanto vários modelos de iMac de 21,5 polegadas também estão em espera ou completamente indisponíveis.

Há ainda a quase certeza de que hoje teremos, finalmente, o lançamento das AirTags de localização.

Assista ao evento da Apple em direto

Principais destaques

O evento começou com uma novidade da Apple para a família: o Apple Card Family. Este cartão permite que qualquer pessoa da família use o Apple Card, desde que tenha mais de 18 anos.

E agora o iPhone 12 chega-nos numa nova cor. A Apple anunciou o iPhone lilás, que se junta na sexta-feira à família de smartphones.

As AirTags

Tal como esperado, são dadas a conhecer as AirTags. O gadget localizador que ajuda os utilizadores a encontrar os seus objetos.

São altamente personalizáveis do ponto de vista visual e têm uma enorme precisão, segundo indicação da Apple.

Estão disponíveis a partir de 30 de abril, por 35 €, ou num pack de 4, por 119€.

As novidades de Apple TV Plus

O serviço de streaming da Apple recebe também novidades e foram reveladas imagens da segunda temporada de Ted Lasso, que regressa em julho.

E o que têm de novo a Apple TV 4K? Não há uma nova? Claro que há. Vem com processador A12 Bionic, suporta HDR e pode ser usada com os jogos de consolas mais recentes.

E o comando? A grande novidade, tão esperada, está finalmente otimizado, com um círculo que ajuda nas pesquisas, com botões físicos.

Estará disponível em maio, por 199 dólares, para a versão de 32 GB. A versão de 64 GB está disponível por 219 €.

É a hora do Mac!

A Apple acaba de dar a conhecer o novo iMac com processador M1 numa quantidade de cores incrível e surpreendente. Cores vibrantes como não seria esperado.

O novo iMac vem muito mais compacto e mais elegante, com um ecrã de 24″ e uma resolução 4,5K retina display. Além disso, vem com uma nova câmara com resolução de 1080p, para melhorar a qualidade das videochamadas.

O microfone é também o melhor já alguma vez colocado num Mac e conta com tecnologia de redução de ruído. A Apple fala ainda de altifalantes com som em stereo de grande qualidade, também com a melhor qualidade alguma vez criada para um Mac.

O desempenho é fundamental e agora é o momento de mostrar o quão rápido consegue ser este computador nas mais variadas tarefas, das mais simples às mais exigentes.

A utilização do iPhone e do iMac está ainda mais integrada, o que é uma vantagem para os utilizadores deste ecossistema.

Tem duas portas USB Tipo-C e duas Thunderbolt. O carregador tem um novo design, sendo magnético. Algo que vem confirmar alguns rumores que foram surgindo nos últimos meses.

A questão ambiental tinha que ser abordada e a Apple refere que é 100% feito a partir de materiais recicláveis.

A partir de 20 de abril está disponível para venda, a partir de 1 499,00 €. A versão mais cara será de 1 949,00 €.

iPad Pro também recebe o processador M1!

As melhorias de desempenho do anterior iPad Pro com o novo com M1 são enormes, pelo que a Apple mostra. Além disso, terá suporte para os comandos da PS5 e Xbox. Tem suporte para Thunderbolt e uma versão que vai até aos 2TB de armazenamento.

É basicamente um computador de alto desempenho… Não há dúvidas.

Além disso, está já preparado para a Era do 5G. Em termos de segurança conta com FaceID.

A câmara frontal é de 12 MP e tem uma nova tecnologia que permite fazer zoom para acompanhar a pessoa, oferecendo uma experiência de videochamada completamente diferente.

Algumas especificações…

Sobre o ecrã, temos uma nova Liquid Retina XDR com 1000 nits e 1600 nits de brilho máximo. Basicamente, é composto por 10.000 Mini-LEDs em mais de 2.500 zonas, oferecendo um detalhe enorme e uma qualidade de imagem impressionante.

Suporta escrita manual em várias línguas, incluindo Português. Suporta teclado e está disponível nas versões de 11″ e 12,9″, por 909 € e 1299 €, respetivamente. A 30 de abril ficará disponível para compra, sendo distribuído em maio.

Tim Cook faz o resumo e encerra assim mais um grande evento.