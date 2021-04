5 novas apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Pplware

A primeira das sugestões vai para a nova app do Pplware para Android que foi lançada no dia do nosso 16º aniversário. A ideia foi unificar uma imagem, já antes carregada para iOS, e oferecer mais opções no que toca à própria app e às dinâmicas dentro dela.

Na nova app poderá escolher os temas que mais quer acompanhar ou seguir as notícias diariamente. É possível comentar os artigos, guardar para ler mais tarde, entre outras opções. Há também o modo escuro disponível.

Homepage: Pplware

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,2 Estrelas

Komoot

Komoot é uma excelente app para todos os que andam de bicicleta ou fazer caminhadas e que gostam de descobrir novos percursos.

Poderá, através da aplicação, planear todo o passeio, a navegação tem indicador de voz, para que não precise de ir de smartphone na mão, tem mapas offline e pode descobrir os trilhos favoritos dos utilizadores.

Apesar da app ser gratuita e de poder testar uma região de forma gratuita, para ter acesso a mais percursos, terá que optar por um dos planos premium disponíveis.

Homepage: komoot GmbH

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

WiFiman

WiFiman é ideal para analisar redes WiFi próximas e dispositivos Bluetooth LE, para fazer a descoberta de dispositivos e realizar testes de velocidade na rede.

Esses recursos são convenientemente acessíveis através de uma interface projetada pela Ubiquiti Networks. A app WiFiman não contém nenhum anúncio e é gratuita.

Homepage: Ubiquiti Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Tuner – gStrings Free

gStrings é um afinador cromático de medição do campo de som e intensidade. É adaptável a qualquer instrumento ou até à voz e suporta afinações personalizadas.

A app é gratuita, mas existe uma versão premium disponível por 3,99 €.

Homepage: cohortor.org

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Fonts – Teclado Fontes & Emoji

Para quem gosta de levar a personalização ao máximo, esta app é ideal. Trata-se de um completo teclado que permite ajustar a fonte e tem um pacote completo de emojis. As suas conversas serão mais animadas com uma destas apps.