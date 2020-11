Nova app Pplware para iOS já está disponível na App Store

Em 2012, o Pplware lançou a sua primeira app para iOS. A ideia é massificar a forma de chegar às pessoas levando-lhes a melhor informação tecnológica. A app tem milhares de utilizadores e sofreu agora uma profunda renovação. Assim, descarregado a aplicação, o utilizador poderá ter no seu iPhone ou iPad uma ferramenta para gerir os temas, seguir autores, guardar o que mais interessa e participar ativamente no site.

A versão 4 da app está na store e pode já ser descarregada gratuitamente.

App Pplware no iOS, versão 4…

A aplicação agora renovada, vem trazer um nível diferente no que toca à distribuição da informação do site pelos dispositivos Apple. Então, a ideia foi preparar a aplicação para avançar em vários sentidos, a app é agora uma ferramenta mais abrangente, dado que terá compatibilidade com o Big Sur. Assim, além de a poder instalar no seu iPhone, no iPad, também a irá poder usar nos computadores com Big Sur que correrão as apps desenvolvidas para iOS.

Conforme terão oportunidade de testar, a app tem a preocupação em se adaptar ao utilizador. Para isso existem áreas gerais e áreas dedicadas às preferências de cada um.

Menus:

Início: Todas as 20 primeiras notícias por ordem cronológica. Atualiza aos grupos de 20;

Para si: Uma área onde terá só as notícias das categorias que escolheu na primeira utilização da app;

Mais tarde: Em cada notícia, há um menu onde pode guardar o artigo para ler mais tarde;

Definições: Um conjunto de informações para o ajudar a usar a app e não só.

Para si e Modo escuro

A ideia do programador, Edgar Clérigo, foi disponibilizar uma ferramenta sem complicações. Fácil de interagir e que possibilita uma evolução para outras opções que irão sair em breve. Como tal, áreas como Para si são fundamentais para o utilizador ter acesso a temas que quer destacar na sua leitura diária.

Por falar em leitura e indo ao encontro da atual tendência, a app terá a possibilidade de ser usada em Modo noite. Este modo escuro pode ser usado permanentemente, pode ser usado só à noite, sendo automaticamente ativo, ou pode não ser usado e a app funcionar sempre em modo dia.

Comunicar connosco também fica mais simples, pois a app reúne uma série de informações dedicadas às nossas redes sociais, assim como os canais de comunicação. Assim, na área Definições, poderá usar os menus que darão acesso direto a estas sítios anteriormente mencionados.

Criticas e avaliação

Sendo uma app que estará em constante desenvolvimento, os utilizadores poderão avaliara app e deixar a sua crítica, sugestões e opiniões aos programador. Além da app para iOS, a app para Android também estar a ser alvo de uma reestruturação e em breve deverá oferecer os mesmos critérios ao utilizador.

Portanto, se tem sugestões, se tem uma ideia que possa ser usada para melhorar a app, deixe-a também nos comentários.