YouTuber divulga o iPhone dobrável, mesmo estando a ser processado pela Apple

Apesar de estar a ser processado pela Apple por fugas de informação anteriores, o YouTuber Jon Prosser decidiu divulgar novos detalhes sobre um dos produtos mais aguardados da marca. Desta vez, o alvo é o alegado iPhone dobrável, um equipamento que tem alimentado rumores há anos e que poderá finalmente ver a luz do dia em 2026.

O iPhone dobrável volta a estar no centro das atenções, após uma nova fuga de informação conduzida por Jon Prosser.

O conhecido YouTuber, que enfrenta um processo judicial movido pela Apple devido a divulgações anteriores, revelou novos detalhes sobre aquele que poderá ser um dos produtos mais aguardados da marca.

Tudo aponta para que a Apple esteja a preparar o lançamento do seu primeiro smartphone dobrável em 2026, reforçando rumores que circulam há vários anos.

Fontes reforçam a possibilidade do lançamento em 2026

As informações mais recentes vão ao encontro do que já tinha sido avançado por fontes credíveis do setor. Mark Gurman, jornalista da Bloomberg com histórico de acertos sobre a Apple, indicou que a empresa planeia lançar um iPhone dobrável no próximo ano.

Além dele, o analista Ming Chi Kuo confirmou, também, o equipamento, referindo que a Apple já enfrenta desafios na produção em escala suficiente para responder à procura prevista.

Imagens em 3D revelam possíveis detalhes do iPhone dobrável

Num vídeo publicado no canal FrontPageTech poucos dias antes do Natal, Jon Prosser apresentou imagens em 3D e alegadas especificações finais do dispositivo.

Um dos principais focos do vídeo foi um problema técnico que, segundo o próprio, terá atrasado o lançamento durante anos: a marca visível no centro do ecrã dobrável.

De acordo com Prosser, a Apple conseguiu ultrapassar este obstáculo recorrendo a uma placa metálica capaz de dispersar a pressão exercida na dobra, em conjunto com a utilização de metal líquido no mecanismo da dobradiça.

Um iPhone que se transforma num mini iPad

Os dados avançados indicam que o iPhone dobrável contará com um ecrã exterior de 5,5 polegadas e um ecrã interior dobrável de 7,8 polegadas, aproximando a experiência de utilização à de um iPad em formato compacto.

Em termos de espessura, o equipamento terá cerca de nove milímetros quando fechado e aproximadamente 4,5 milímetros quando aberto, tornando-se mais fino do que o atual iPhone Air. O conjunto fotográfico deverá incluir quatro câmaras.

Dobrável poderá coincidir com o iPhone 18

Segundo Jon Prosser, este novo modelo dobrável deverá ser apresentado em conjunto com os iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, integrando-se na linha principal de lançamentos da Apple.

Caso se confirmem estas informações, a empresa entrará finalmente no segmento dos smartphones dobráveis, esperando-se uma proposta alinhada com a sua estratégia de design e engenharia.