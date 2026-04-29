iPhone 17 não liga após descarga completa? Solução “caseira” foi encontrada

Todos nós já passámos por isso. O telefone desliga-se, liga o cabo imediatamente e, alguns segundos depois, o pequeno ícone vermelho da bateria aparece no ecrã. Para alguns proprietários de iPhone 17, este cenário tranquilizador não acontece. Um jornalista norte-americano relata ter ligado o seu iPhone Air ao USB-C poucos segundos após o dispositivo se desligar. O resultado: nada.

iPhone morre depois de descarga completa

Sem logótipo da Apple, sem ícone de bateria vazia, sem sinal de vida. Pesquisando no Reddit e no iFixit, descobriu que o problema também afeta o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro. Os relatos são todos notavelmente semelhantes, como um guião copiado e colado de um tópico online para outro. A bateria descarrega, o telefone desliga-se. Volta a ligá-lo com um cabo, e o ecrã permanece teimosamente preto.

Uma reinicialização forçada não resolve o problema. Trocar o cabo, o adaptador ou a tomada também não ajuda. No caso documentado pelo jornalista, nem o Mac conseguiu detetar o dispositivo através do Finder. É fácil imaginar o pânico inicial: um telefone que custa mais de 1.000 euros e que não parece mais do que um pisa-papéis de alta tecnologia.

O fenómeno parece ser esporádico, o que o torna ainda mais intrigante. Não ocorre a cada descarga completa, nem em todos os dispositivos. O jornalista observa que o seu iPhone Air já tinha apresentado problemas de bateria anteriormente, sem este problema. Os relatos continuam dispersos por alguns tópicos do Reddit e do iFixit, o que impossibilita avaliar a verdadeira extensão do problema. A Apple, por sua vez, não se pronunciou.

A solução passaa por ligar a um MagSafe

A solução mencionada em todos os relatos pode ser resumida numa frase. Colocar o iPhone num carregador MagSafe e esperar cerca de quinze minutos. No caso documentado, o telefone reiniciou após dez minutos de carregamento sem fios. Era como se o controlador de carregamento USB-C não conseguisse manter um fluxo de corrente estável para uma bateria descarregada. O carregador MagSafe, por outro lado, fez isso sem qualquer problema.

O sinal mais revelador é a reação nas Apple Stores. Vários utilizadores relatam que os técnicos da Genius Bar, ao depararem-se com um iPhone "descarregado" após uma descarga completa, utilizam de imediato um carregador MagSafe. O facto de os próprios funcionários da Apple conhecerem esta solução alternativa sugere que o problema foi identificado internamente, mesmo que nenhum documento oficial o mencione.

O bug não é irreversível. Mas significa ter um carregador MagSafe à mão no momento crítico, no carro, durante as viagens ou longe de casa. Para um dispositivo que custa pelo menos 1.000€, este tipo de detalhe é difícil de aceitar. A Apple não se pronunciou, mas pelo menos tem um argumento convincente para vender acessórios MagSafe juntamente com o telefone.