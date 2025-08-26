iPhone dobrável: novos rumores apontam para 4 câmaras e o regresso do Touch ID

Os rumores sobre o primeiro iPhone dobrável intensificam-se, sugerindo que a Apple está a preparar uma entrada ambiciosa neste mercado. As mais recentes informações apontam para um dispositivo com características inovadoras, mas a um preço algo elevado.

As principais novidades do "iPhone Fold"

De acordo com o analista Mark Gurman, na sua newsletter Power On para a Bloomberg, o primeiro telemóvel dobrável da Apple, provisoriamente apelidado de iPhone Fold, poderá chegar com um conjunto de funcionalidades distintivas.

Uma das mais notáveis seria o seu sistema de câmaras. Ao contrário dos modelos Pro, que contam com três lentes traseiras, este dispositivo teria um total de quatro câmaras: duas na parte traseira, uma no ecrã exterior para selfies quando o telemóvel está fechado, e outra no ecrã interior, para quando está aberto.

Outra alteração significativa seria o abandono do Face ID em favor do regresso do Touch ID. Neste modelo, o sensor de impressão digital estaria integrado no botão de ligar/desligar, uma solução que a Apple já implementou com sucesso em vários modelos de iPad.

Por fim, seguindo a tendência iniciada nos Estados Unidos em 2022, o iPhone Fold seria um equipamento exclusivamente eSIM. Isto significa que não teria uma ranhura para cartões SIM físicos, dependendo inteiramente da tecnologia digital para a ligação às redes móveis.

Lançamento, preço e outras características

Mark Gurman avança ainda que, segundo as suas fontes, a Apple planeia lançar este aguardado dispositivo já no próximo ano, embora não exista uma data específica confirmada.

O design deverá seguir o formato "livro", semelhante a outros dobráveis no mercado, mas com o objetivo de apresentar um ecrã interior sem vinco visível. Fala-se num painel interno com cerca de 7,8 polegadas, ligeiramente maior que o de um iPad mini. Para garantir a durabilidade, a estrutura poderá ser construída em titânio.

Quanto ao preço, a especulação inicial apontava para um valor a rondar os 2300 dólares. No entanto, estimativas mais recentes e realistas colocam o iPhone Fold numa gama entre os 1800 e os 2000 dólares, um valor premium justificado pela tecnologia e inovação que trará consigo.

É importante realçar que a Apple ainda não confirmou oficialmente a existência ou o desenvolvimento de um iPhone dobrável. Contudo, o crescente número de patentes registadas e os relatórios de fontes credíveis sugerem que a sua chegada ao mercado é apenas uma questão de tempo.

