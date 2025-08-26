iPhone dobrável: novos rumores apontam para 4 câmaras e o regresso do Touch ID
Os rumores sobre o primeiro iPhone dobrável intensificam-se, sugerindo que a Apple está a preparar uma entrada ambiciosa neste mercado. As mais recentes informações apontam para um dispositivo com características inovadoras, mas a um preço algo elevado.
As principais novidades do "iPhone Fold"
De acordo com o analista Mark Gurman, na sua newsletter Power On para a Bloomberg, o primeiro telemóvel dobrável da Apple, provisoriamente apelidado de iPhone Fold, poderá chegar com um conjunto de funcionalidades distintivas.
Uma das mais notáveis seria o seu sistema de câmaras. Ao contrário dos modelos Pro, que contam com três lentes traseiras, este dispositivo teria um total de quatro câmaras: duas na parte traseira, uma no ecrã exterior para selfies quando o telemóvel está fechado, e outra no ecrã interior, para quando está aberto.
Outra alteração significativa seria o abandono do Face ID em favor do regresso do Touch ID. Neste modelo, o sensor de impressão digital estaria integrado no botão de ligar/desligar, uma solução que a Apple já implementou com sucesso em vários modelos de iPad.
Por fim, seguindo a tendência iniciada nos Estados Unidos em 2022, o iPhone Fold seria um equipamento exclusivamente eSIM. Isto significa que não teria uma ranhura para cartões SIM físicos, dependendo inteiramente da tecnologia digital para a ligação às redes móveis.
Lançamento, preço e outras características
Mark Gurman avança ainda que, segundo as suas fontes, a Apple planeia lançar este aguardado dispositivo já no próximo ano, embora não exista uma data específica confirmada.
O design deverá seguir o formato "livro", semelhante a outros dobráveis no mercado, mas com o objetivo de apresentar um ecrã interior sem vinco visível. Fala-se num painel interno com cerca de 7,8 polegadas, ligeiramente maior que o de um iPad mini. Para garantir a durabilidade, a estrutura poderá ser construída em titânio.
Quanto ao preço, a especulação inicial apontava para um valor a rondar os 2300 dólares. No entanto, estimativas mais recentes e realistas colocam o iPhone Fold numa gama entre os 1800 e os 2000 dólares, um valor premium justificado pela tecnologia e inovação que trará consigo.
É importante realçar que a Apple ainda não confirmou oficialmente a existência ou o desenvolvimento de um iPhone dobrável. Contudo, o crescente número de patentes registadas e os relatórios de fontes credíveis sugerem que a sua chegada ao mercado é apenas uma questão de tempo.
Leia também:
Mais depressa apostava num iPad fold do que iPhone
Touch ID faz muita falta, no Mac só uso Touch ID
Estava a ler o artigo e a pensar nisso mesmo. Nem sei se faz muito sentido porque acaba por ser um ipadphone ou algo estranho
Finalmente um foldable que vai valer a pena, so a apple para mostrar aos outros como se faz
como está a mostrar com o apple intelligence
como está a mostrar nas features inteligentes e uteis
como está a mostrar na user experience..
…oh espera. só que não.
mas têm um beta que agora é o 26 e aumentou muitos números. número maior é melhor, como sabemos. e agora tem um efeito giro de vidro. piora a legibilidade, mas é giro
Não se deve deitar foguetes antes da festa. Vamos ver se não vai deixar a apple outravez mal vista…
4 anos depois, ainda levamos com rumores do iPhone dobrável
os rumores do apple phone (iPhone), duraram mais de 10 anos
muitas vezes são prototipos que a apple está a desenvolver, muitos nem sequer veem a luz do dia
A apple anda a dormir e não é só no fold
Será que vendem 1.6 milhões, como venderam do Iphone X Plus, cá em Portugal?
É que a 3000 euros (será mais 3990 euros, com o IVA), devem vender 1 milhão, na primeira hora, disponível. Mais 1 milhão, pelas operadoras a 7500, pelo modelo Plus e 90 euros de serviços mensais, vai vender milhões, como toda a facilidade. Com juros de 18%, vai dar lucros bem acima dos milhares de milhões.