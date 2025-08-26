PplWare Mobile

iPhone dobrável: novos rumores apontam para 4 câmaras e o regresso do Touch ID

Apple

Autor: Rui Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    26 de Agosto de 2025 às 13:27

    Mais depressa apostava num iPad fold do que iPhone
    Touch ID faz muita falta, no Mac só uso Touch ID

  2. Carlos Mestrado says:
    26 de Agosto de 2025 às 13:36

    Finalmente um foldable que vai valer a pena, so a apple para mostrar aos outros como se faz

    • Carlos says:
      26 de Agosto de 2025 às 14:22

      como está a mostrar com o apple intelligence
      como está a mostrar nas features inteligentes e uteis
      como está a mostrar na user experience..

      …oh espera. só que não.

      mas têm um beta que agora é o 26 e aumentou muitos números. número maior é melhor, como sabemos. e agora tem um efeito giro de vidro. piora a legibilidade, mas é giro

    • LM says:
      26 de Agosto de 2025 às 14:40

      Não se deve deitar foguetes antes da festa. Vamos ver se não vai deixar a apple outravez mal vista…

  3. ahahah says:
    26 de Agosto de 2025 às 13:37

    4 anos depois, ainda levamos com rumores do iPhone dobrável

    • Zé Fonseca A. says:
      26 de Agosto de 2025 às 14:13

      os rumores do apple phone (iPhone), duraram mais de 10 anos
      muitas vezes são prototipos que a apple está a desenvolver, muitos nem sequer veem a luz do dia

  4. Carlos says:
    26 de Agosto de 2025 às 14:20

    A apple anda a dormir e não é só no fold

  5. Manuel da Rocha says:
    26 de Agosto de 2025 às 15:17

    Será que vendem 1.6 milhões, como venderam do Iphone X Plus, cá em Portugal?
    É que a 3000 euros (será mais 3990 euros, com o IVA), devem vender 1 milhão, na primeira hora, disponível. Mais 1 milhão, pelas operadoras a 7500, pelo modelo Plus e 90 euros de serviços mensais, vai vender milhões, como toda a facilidade. Com juros de 18%, vai dar lucros bem acima dos milhares de milhões.

