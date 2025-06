Meta tem o Instagram para iPad quase pronto: poderá ser lançado ainda este ano

Após o recente lançamento do WhatsApp para iPad, a Meta parece estar a preparar-se para disponibilizar outra das suas populares aplicações para os tablets da Apple. Desta vez, trata-se do Instagram, cuja versão otimizada para iPad poderá chegar mais cedo do que o esperado.

Instagram para iPad está a ser desenvolvido a um ritmo acelerado

Recentemente, a Meta disponibilizou a tão aguardada aplicação WhatsApp para iPad, uma novidade bem recebida pelos utilizadores dos tablets da Apple. Agora, parece que outra plataforma popular da empresa está prestes a seguir o mesmo caminho.

Segundo Mark Gurman, jornalista da Bloomberg, no seu mais recente artigo informativo semanal, a empresa de Mark Zuckerberg está a trabalhar intensamente numa aplicação do Instagram especificamente desenhada para o iPad, e o seu lançamento poderá ocorrer mais cedo do que se antecipa.

Embora não sejam revelados pormenores específicos sobre o seu funcionamento ou interface, é expectável que a aplicação apresente semelhanças com a versão web do Instagram. Poderá incluir menus laterais, uma área do ecrã dedicada às Histórias e um menu lateral para navegação entre as diferentes secções da aplicação.

Quando podemos esperar o lançamento?

Mas a grande questão permanece: quando será lançada a aguardada aplicação do Instagram para iPad? De momento, não existe uma data concreta, mas tudo indica que poderá chegar mais cedo do que inicialmente previsto. Gurman salienta que a Meta poderá lançar a aplicação ainda este ano, graças aos esforços significativos que a empresa está a dedicar ao seu desenvolvimento.

Esta informação de Gurman corrobora um relatório divulgado há alguns meses, que indicava que a Meta tinha finalmente iniciado o desenvolvimento de uma aplicação do Instagram concebida para o iPad. Esta decisão surge após Adam Mosseri, CEO do Instagram, ter anteriormente descartado a ideia de lançar uma aplicação para os tablets da Apple.

Mosseri havia argumentado que uma aplicação dedicada para iPad não seria necessária, justificando que o número de utilizadores nestes dispositivos é significativamente menor em comparação com os utilizadores de smartphones, não sendo, por isso, uma prioridade para a empresa.

Atualmente, os utilizadores de iPad podem descarregar a aplicação do Instagram para iPhone nos seus dispositivos, devido à compatibilidade do ecossistema Apple, no entanto, a interface não se encontra otimizada para ecrãs de maiores dimensões.

