PplWare Mobile

Foi multado? Saiba como pode pedir o registo fotográfico do radar

· Motores/Energia 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. André R. says:
    26 de Agosto de 2025 às 12:48

    Sai mais caro as cópias e o envio por correio do que a multa… fazem de propósito para dissuadir a população de reclamar…
    Mas antes disto tudo, tem de se pagar e só depois reclamar…

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    26 de Agosto de 2025 às 13:37

    Eu fui multado em Espanha por excesso de velocidade 100€, onde podia ir a 80 ia a 90, recebi a carta em casa e se pagasse no espaço de 20 dias, tinha um desconto de 50% do valor da multa, e como paguei nesse período só paguei 50€, a parte estranha desta história é que por norma respeito e muito os limites de velocidade, acho muito estranho.

    Responder
    • Yamahia says:
      26 de Agosto de 2025 às 14:22

      Não chega cumprir os limites.
      Por x’s os limites são uma ilusão disfarçada. São técnicas de caça. É preciso pensar e antecipar o q vai na mente dos caçadores.

      Responder
  3. Carlos Mestrado says:
    26 de Agosto de 2025 às 14:52

    Nao paguem multa amigos brasileiros, deixe para os portuga! Basta darem morada falsa e nunca paguei nada de multa, eles aqui não fazem nada!

    Responder
  4. papitchulo.paulo says:
    26 de Agosto de 2025 às 15:13

    1º a coima quando é efetuada por radar fixo, é enviada para pagamento geralmente acompanhada da foto.
    2º Existem outros meios de se recorrer da coima de radar, seja ele fixo ou movel, basta o cidadão ter conhecimento da lei, mas como são poucos os que tem.
    3º Para começar por recorrer duma coima, deve começar por responder diretamente ao auto de contraordenação para entidade referida no mesmo (tal como PS, GNR e de onde é proveniente) a pedir a africção do radar.
    O resto esta na lei, conforme leem aqui também não faz mal lerem um pouco o diário da República.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube