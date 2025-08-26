Foi multado? Saiba como pode pedir o registo fotográfico do radar

Se recebeu uma notificação de multa por excesso de velocidade em Portugal, saiba que pode e deve solicitar o registo fotográfico do radar como meio de defesa. Saiba o que tem de fazer.

Porquê pedir o registo fotográfico?

O registo fotográfico serve como prova visual da infração, permitindo verificar se o seu veículo foi corretamente identificado, a clareza da imagem, ou se há outros carros no enquadramento que possam gerar confusão e invalidar a multa.

Esta informação pode revelar erros no auto, horários ou locais impossíveis, fotos sem visibilidade ou falhas no equipamento.

1) Como deve proceder?

Preencha o requerimento modelo F304. Este formulário, disponibilizado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), destina-se à Consulta de Processo / Envio de Prova Fotográfica.

2) Endereço ou forma de envio:

Correio registado para:

Presidente da ANSR Parque de Ciências e Tecnologia de Oeiras, Avenida de Casal de Cabanas, Urbanização de Cabanas Golf, n.º 1, Tagus Park, 2734-507 Barcarena

Entrega presencial:

Secção de Contraordenações do Comando Distrital da PSP, ou Gabinete de Atendimento ao Cidadão do Comando Distrital / Destacamento de Trânsito da GNR da sua área de residência.

Por e-mail, com assinatura digital (preferencialmente com Cartão de Cidadão):

Enviar para mail@ansr.pt

3) Inclua no requerimento

Número do auto de contraordenação (indicado no topo da notificação).

Identificação do arguido (ou mandatário).

Assinatura sua ou de quem o represente legalmente.

Um mandatário (ex: advogado) deve apresentar uma procuração, se não for o próprio arguido a fazer o pedido

4) Custos associados

O valor das taxas encontra-se previsto na Portaria n.º 1334-C/2010 de 31 de dezembro (atualizadas automaticamente em 01 de Março de cada ano, art.º 3º):

Certidão, por página– 24 €;

Fotocópia a cores – 1,39 € por página;

Fotocópia a preto e branco – 0,73 € por página;

Fotocópia autenticada – 1,39 € por página a preto e branco, acrescendo 2,70 € por cada página a cores;

Fotocópia em suporte digital – 20 €;

No caso das fotocópias requeridas se reportarem a processo já arquivado, acresce ao total o valor de 4,02 €;

O envio da documentação requerida via CTT, importa num custo de 19 € a acrescer ao valor da cópia.

O pagamento pode ser efetuado por vale postal ou através de transferência bancária para o IBAN ANSR – Terceiros – PT50 0781.0112.01120012759.84

Efetuado o pagamento da taxa indicada, deverá reencaminhar a estes serviços o respetivo comprovativo para o endereço de email receita@ansr.pt​​.