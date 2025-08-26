48 horas de domínios Grátis. Aproveite já e registe um…

Setembro é, para muitos negócios e empreendedores, um verdadeiro “ano novo”. Depois das férias, chega a altura de planear, organizar e investir em novas ideias. Aproveitem as 48 horas de domínios Grátis!

No digital é a oportunidade perfeita para lançar um site, criar uma presença online ou simplesmente garantir o nome da sua marca no mundo digital. Se está a pensar avançar, aproveite a oportunidade da dominios.pt que acaba de lançar uma Flash Sale de domínios, válida apenas durante 48h, com preços a partir de zero euros — literalmente!

Aproveite já, o .pt e .eu estão a Zero Euros e extensões populares como o .me, .blog .online e outros podem ser registados a preços muito, muito baixos.

domínios Grátis: 48h com preços imbatíveis

.pt ou .eu: Grátis. Zero. Bola.

online, .site ou website: 0,90€

.store: 1,90€

.me ou blog: 1€

O que está incluído em cada domínio?

Ao registar o seu domínio durante a campanha, tem acesso a um pack completo, sem custos adicionais:

Domínio a preço promocional por 1 ano ;

; Alojamento Web de alta performance com 1GB de espaço

de alta performance com 1GB de espaço Site One Page intuitivo , pronto a usar

, pronto a usar Email profissional com o nome do domínio

com o nome do domínio Integração com redes sociais (Facebook, Instagram, etc.)

(Facebook, Instagram, etc.) Editor Arrasta & Solta com centenas de temas

com centenas de temas Otimização SEO para aparecer no Google

para aparecer no Google Mesmo que não pretenda lançar um site de imediato, reservar o domínio agora é uma jogada inteligente. Está a salvaguardar o futuro da sua marca com um investimento mínimo

Porque deve registar domínio em várias extensões?

Atualmente, proteger o nome da sua marca online não é opcional é uma necessidade. Cada vez mais empresas, projetos e profissionais apostam na presença digital, por isso, garantir o seu domínio (e as variações mais relevantes) é essencial para evitar perdas de identidade, imitações ou até concorrência direta com nomes semelhantes.

Registar apenas uma extensão já não é suficiente. Ter o seu nome de domínio em .pt, .eu, .blog, .me, .online, .store, entre outras, reforça a sua identidade digital, aumenta a sua visibilidade em diferentes mercados e impede que terceiros tirem partido do seu nome.

domínios Grátis