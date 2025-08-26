OPPO Reno 14 5G: elegância, autonomia e câmaras versáteis num bom smartphone

A OPPO tem apostado forte numa área cada vez mais relevante nos smartphones. A fotografia cresceu e está cada vez melhor e com novos argumentos. Isso fica bem presente no novo OPPO Reno 14 5G, que tem neste ponto um argumento único. A somar a isso, é um equipamento com uma estética distinta e uma excelente autonomia. A marca acaba de o apresentar e o Pplware já testou o o OPPO Reno 14 5G e os seus argumentos.

O OPPO Reno 14 5G acaba de chegar e combina design fino, ecrã OLED de 120 Hz, bateria de 6000 mAh com carregamento rápido e câmaras versáteis de 50 MP. Potente, resistente à água e poeiras e com autonomia para todo o dia, é uma proposta equilibrada para quem procura estilo e desempenho.

Introdução: primeiros momentos

Desde que se retira o OPPO Reno 14 5G da caixa, percebe-se que é um smartphone pensado para impressionar. Ao segurá-lo, nota-se de imediato a sua leveza e elegância: apenas 7,3 mm de espessura e cerca de 187 g de peso.

O acabamento em vidro na traseira reflete a luz de forma subtil, enquanto a moldura em alumínio transmite robustez e confiança para o uso diário. As curvas suaves fazem com que assente bem na mão, e o módulo de câmaras, apesar de marcante, mantém um perfil equilibrado.

Nas primeiras utilizações, ficou claro que é um dispositivo que chama a atenção — especialmente na cor Luminous Green.

Ecrã: aquele toque suave

Nas primeiras horas de utilização, o ecrã OLED plano de 6,59 polegadas mostrou-se um dos maiores trunfos. As cores surgem vivas, mas sem exageros artificiais, e a taxa de atualização de 120 Hz garante uma fluidez notória, seja a deslizar no feed das redes sociais ou a navegar nos menus.

Ao ar livre, o brilho máximo de 1.200 nits revela-se suficiente para manter a legibilidade, mesmo sob sol forte. Ver séries ou vídeos em viagem é agradável, com boa definição e detalhe.

Desempenho: sem hesitações

No uso diário, o Reno 14 5G demonstra uma resposta rápida e consistente. O processador MediaTek Dimensity 8350, aliado a 16 GB de RAM na versão testada, garante que a alternância entre aplicações seja imediata e sem quebras.

Edição de fotografias, multitarefa e jogos mais leves decorrem sem esforço. O ColorOS 15, baseado em Android 15, oferece uma interface polida, intuitiva e com várias opções de personalização, permitindo adaptar o sistema às preferências de cada utilizador.

Bateria e carregamento: sem ansiedades

A autonomia é outro ponto forte. Com uma bateria de 6 000 mAh, o dispositivo aguenta facilmente um dia e meio de utilização moderada, chegando por vezes a dois dias em uso mais contido.

Quando a carga se esgota, o carregamento rápido de 80 W permite repor praticamente toda a bateria em cerca de meia hora. Apesar de não incluir carregamento sem fios, a velocidade por cabo compensa essa ausência.

Câmaras: uma lente para cada momento

O conjunto fotográfico do Reno 14 5G revela-se versátil. A câmara principal de 50 MP com estabilização ótica oferece imagens nítidas e equilibradas, mesmo com pouca luz.

A ultra grande-angular é ideal para paisagens ou grupos, enquanto a telefoto de 50 MP com zoom ótico de 3,5x mantém o detalhe em fotografias mais aproximadas. O modo noturno surpreende pela clareza e controlo do ruído.

Na parte frontal, a câmara de 50 MP com autofoco assegura selfies bem definidas, mesmo em ambientes com iluminação reduzida. Nos vídeos, a gravação em 4K a 60 fps garante estabilidade e boa reprodução de cores.

Extras que fazem diferença

Ao longo da utilização, destacam-se detalhes práticos como o leitor de impressões digitais no ecrã, rápido e preciso, o som estéreo com bom volume e a presença de NFC para pagamentos móveis via MB Way.

As certificações IP66, IP68 e IP69 asseguram resistência a poeiras e água, enquanto o sistema de arrefecimento mantém a temperatura controlada em sessões de uso intensivo.

Conclusão

Durante o teste que realizamos, o OPPO Reno 14 5G confirmou as suas bases mais óbvias e importantes. Alia design cuidado a um desempenho sólido.

É rápido, tem autonomia generosa, um conjunto de câmaras versátil e um ecrã de qualidade. Um smartphone equilibrado e moderno, capaz de satisfazer quem procura estilo, fiabilidade e funcionalidade num único equipamento.

OPPO Reno 14 5G: galeria de imagens