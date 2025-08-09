Ativar Windows com desconto: chaves digitais Windows 10 e 11 a partir de 12,8€

Porque comprar chaves digitais na SCDKEY?

Além dos preços acessíveis, todas as chaves digitais são originais e fornecem uma ativação permanente e sem subscrições. O processo de compra é simples e rápido: escolha a chave desejada, aplique o cupão de desconto PPLWARE, finalize a compra e receba a chave por e-mail em minutos.

Como proceder à instalação e ativação

Após a aquisição, recomenda-se transferir a ISO oficial do Windows através do Media Creation Tool da Microsoft ou utilizar o assistente de atualização. Em seguida, insira a chave digital fornecida pela SCDKey durante a instalação ou nas definições de ativação do sistema operativo. Se necessitar de reinstalar o Windows no futuro, a mesma chave manterá a ativação.

Algumas ofertas em destaque

Para complementar a sua compra de Windows, a SCDKey disponibiliza também pacotes combinados que incluem Office e sistemas operativos, assim como chaves de versão Home ou Pro para diferentes necessidades. Veja alguns exemplos:

Windows 11 Pro – ideal para profissionais e utilizadores exigentes, com BitLocker, Hyper-V e funcionalidades avançadas de segurança.

Conclusão

Com estas ofertas da SCDKey, ativar o Windows e equipar o seu PC com as últimas versões do Office nunca foi tão acessível. Aproveite a campanha e atualize o seu computador com software original, seguro e a preços reduzidos.