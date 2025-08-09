Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje não está diretamente relacionada com tecnologia. Contudo, poderá ser uma minissérie interessante para os fãs do mercado financeiro.

Gaming Wall St | 7,2/10 ⭐

Kieran Culkin narra esta minissérie documental em duas partes que explora o histórico short squeeze da GameStop, em 2021.

Como um grupo de investidores amadores e vigilantes online ajudou a expor o lado obscuro de Wall Street?