Drones: obrigatoriedade de utilizar o ficheiro JSON ED-269 para geo-zonas

No âmbito da regulamentação europeia para drones (EU 2019/947 e EU 2019/945), é obrigatório que drones na categoria aberta com etiqueta C1, C2 ou C3 possuam uma função de geo-awareness (consciência geográfica).

A informação é da Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados, que refere que este sistema informa o drone sobre restrições no espaço aéreo e zonas geográficas onde existem limitações para voos com drones, como, por exemplo:

Zonas de exclusão aérea (no-fly zones),

Restrições temporárias,

Zonas próximas de aeroportos, entre outras.

Drones: o que é o ficheiro JSON ED-269?

O formato ED-269 é um padrão europeu desenvolvido pela EUROCAE, que define como as zonas geográficas (geo-zonas) devem ser estruturadas num ficheiro digital JSON. ´

Este ficheiro contém dados como:

a localização da zona,

o tipo de restrição (ex: zona proibida, altura máxima),

o período de validade da restrição,

e outros parâmetros relevantes.

Drones com funcionalidade de geo-awareness devem conseguir ler e interpretar este ficheiro para avisar o piloto, ou até impedir a descolagem caso a legislação o exija.

Quando é obrigado a usar este ficheiro?

Se estiver a voar com um drone marcado com etiqueta CE na categoria aberta (C1 a C3). O drone deve então ser capaz de carregar e processar os dados do ED-269. Para drones sem funcionalidade de geo-awareness (por exemplo, drones sem etiqueta Cx ou drones de brinquedo), esta obrigação não se aplica, mas o piloto continua a ser sempre responsável por não voar em zonas proibidas.