Apagão deveu-se a um erro de cálculo de Espanha

Apesar de já ter acontecido há algum tempo, ainda se procuram razões para o apagão que deixou Portugal e Espanha às escuras. De acordo com a investigação do Governo Espanhol, o apagão deveu-se a um erro cálculo de Espanha.

Apagão foi por causa de um erro de estimativa

A investigação do governo espanhol concluiu que a falha de energia que afetou Espanha e Portugal em 28 de abril foi causada por um erro de estimativa por parte da operadora da rede elétrica, a REE.

A REE não previu a necessidade de ligar centrais térmicas — como gasóleo, carvão ou nuclear — durante as horas de maior consumo, o que deixou a rede sem capacidade suficiente para controlar as flutuações de tensão.

Consequentemente, registou-se uma subida de tensão que desencadeou uma reação em cadeia, tendo levado a vários desligamentos automáticos e causando um blackout que deixou cerca de 60% da procura de energia sem serviço. A investigação não encontrou qualquer tipo de indício da existência de um ciberataque.

A REE está a preparar um relatório mais aprofundado com as suas conclusões internas, nomeadamente sobre falhas no desligamento de centrais e picos imprevistos de consumo, inclusive no transporte elétrico.