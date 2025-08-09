Residentes queixam-se de Teslas com matrículas temporárias a ocuparem as suas ruas

Não é a primeira vez que se sabe sobre uma frota de carros parados algures. De facto, há histórias a ter até outras marcas como protagonistas. Contudo, neste caso, o stock de modelos da Tesla parece estar a acumular-se nos lugares de estacionamento das ruas de Signal Hill. Pelo menos, é a versão dos residentes do bairro americano, na Califórnia.

No início de julho, os residentes de Signal Hill, na Califórnia, começaram a aperceber-se de modelos da Tesla a ocuparem lugares de estacionamento nas suas ruas.

Segundo contado por Bella M, uma residente da área que preferiu não revelar o seu apelido, ao SFGate, "parecia que eles tinham aparecido da noite para o dia".

Embora diga que o número de carros estacionados varia regularmente, num único dia, a residente "provavelmente contou 24 Teslas com matrículas provisórias espalhados pelo bairro".

Conforme corroborado pelo próprio órgão de comunicação social, foram vistos pelo menos cinco Teslas com matrículas provisórias estacionados num raio de dois quarteirões de Signal Hill.

Os Teslas parecem ser, na sua maioria, Modelos Y mais antigos, embora alguns sejam mais recentes.

Escreveu o website, esclarecendo que, apesar de a origem destes carros com matrículas provisórias não ser clara, há um concessionário da Tesla que vende veículos novos e usados a cerca de 400 metros de distância.

Quando contactado pelo SFGATE por telefone, o Long Beach Tesla disse que não poderia comentar e indicou a linha de imprensa nacional.

Entretanto, sabe-se que os carros receberam avisos da polícia local, com notas deixadas a informar que, por lei, eles não podem estacionar consecutivamente por mais de 72 horas no mesmo local ou correm o risco de serem rebocados.

De acordo com a residente, os carros "parecem mover-se com bastante regularidade para evitar multas".

Tesla parece, também, estar a alugar o estacionamento de uma loja

Quando contactadas pela imprensa, as empresas de reboque próximas da área não relataram ter visto Teslas com matrículas temporárias a passar pelos seus parques.

Além disso, o Departamento de Polícia de Signal Hill disse, num e-mail, que não recebeu queixas sobre carros estacionados na área registados na concessionária Tesla próxima.

Aparentemente, Signal Hill não é a única cidade que notou uma série de Teslas espalhados pelas áreas circundantes. Atualmente, dezenas de Teslas não vendidos estarão espalhados pelo estacionamento de uma loja Dillard's fechada, em Chesterfield, Missouri.

De acordo com a estação de televisão local KTVI-TV, a empresa de automóveis está a pagar para guardar os carros enquanto o centro comercial está em obras.