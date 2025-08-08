HBO Max: mais uma plataforma de streaming a combater a partilha de conta

Uma a uma, as plataformas de streaming estão a acabar com a facilidade de partilha de conta entre vários utilizadores. A mais recente neste esforço parece ser a HBO Max, que planeia adotar uma abordagem mais "agressiva".

O diretor de streaming e jogos da Warner Bros. Discovery informou aos investidores que a HBO Max iniciará uma campanha de avisos "agressiva" sobre a partilha de contas, a partir do próximo mês, segundo um relatório de resultados relativo ao segundo trimestre de 2025, publicado ontem.

Segundo JB Perrette, a abordagem da plataforma de streaming tem sido "bastante suave", apresentando apenas uma mensagem dispensável.

[A mensagem] começará a ficar mais fixa e de tal forma que as pessoas terão de tomar medidas, ao contrário do que acontece agora, que é um processo voluntário.

À semelhança do que vem acontecendo com outras plataformas de streaming, como a Netflix, cujos resultados têm mostrado que a abordagem restrita relativamente à partilha de contas pode compensar, a empresa responsável pela HBO Max espera que a nova estratégia resulte em recompensas financeiras.

Segundo Perette, "o benefício real provavelmente começará no quarto trimestre e reforçar-se-á em 2026".