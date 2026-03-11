Secretas portuguesas alertam para ciberataques ao WhatsApp e Signal

O Serviço de Informações de Segurança (SIS), organismo que integra o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), lançou um alerta relacionado com cibersegurança para as plataformas WhatsApp e Signal.

SIS: ataque está a ser feito por entidades ao serviço de um Estado estrangeiro

De acordo com o SIS, contas de WhatsApp e Signal estão a ser atacadas à escala global por entidades ao serviço de um Estado estrangeiro que pretendem obter acesso a informação sensível.

Através de vários métodos de atuação, os atacantes procuram levar os utilizadores das plataformas de comunicações a partilhar dados sensíveis, como palavras-passe, que lhes permitam depois comprometer as respetivas contas no WhatsApp e Signal.

Já com as credenciais em sua posse, estes agentes hostis podem aceder a conversações individuais e de grupo, a ficheiros partilhados, ou mesmo lançar novas campanhas de phishing tendo como alvos os contactos dos utilizadores.

Esta campanha não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos, nem que as duas plataformas estejam vulneráveis. Os atacantes estão apenas a explorar um eventual uso menos precavido por parte dos utilizadores, que confiam nas ferramentas de encriptação das duas aplicações que se popularizaram como um meio de comunicação seguro.

O Serviço de Informações de Segurança publica este alerta para que a população em geral possa estar preparada para estes ataques e saiba como os identificar e responder. Obter documento completo aqui.