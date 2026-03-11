Secretas portuguesas alertam para ciberataques ao WhatsApp e Signal
O Serviço de Informações de Segurança (SIS), organismo que integra o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), lançou um alerta relacionado com cibersegurança para as plataformas WhatsApp e Signal.
SIS: ataque está a ser feito por entidades ao serviço de um Estado estrangeiro
De acordo com o SIS, contas de WhatsApp e Signal estão a ser atacadas à escala global por entidades ao serviço de um Estado estrangeiro que pretendem obter acesso a informação sensível.
Através de vários métodos de atuação, os atacantes procuram levar os utilizadores das plataformas de comunicações a partilhar dados sensíveis, como palavras-passe, que lhes permitam depois comprometer as respetivas contas no WhatsApp e Signal.
Já com as credenciais em sua posse, estes agentes hostis podem aceder a conversações individuais e de grupo, a ficheiros partilhados, ou mesmo lançar novas campanhas de phishing tendo como alvos os contactos dos utilizadores.
Esta campanha não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos, nem que as duas plataformas estejam vulneráveis. Os atacantes estão apenas a explorar um eventual uso menos precavido por parte dos utilizadores, que confiam nas ferramentas de encriptação das duas aplicações que se popularizaram como um meio de comunicação seguro.
O Serviço de Informações de Segurança publica este alerta para que a população em geral possa estar preparada para estes ataques e saiba como os identificar e responder. Obter documento completo aqui.
Infelizmente isto já nem notícia é. É o dia a dia de qualquer aplicação, plataforma ou rede. Faço gestão de um site (com pouco tráfego e que não interessa a ninguém) e são constantes os bots a “bater à porta” a ver se cai alguma coisa. Basta ver os logs de segurança.
A China e os EUA são especialistas no assunto
Israel é o maior especialista. Procure sobre a Cellebrite.
A Coreia do Norte dá umas tacadas bem dadas também… Mas eu diria que em termos de espionagem Israel leva a dianteira.