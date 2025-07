Cuidado: fraudes com números de telefone disparam em Portugal

As fraudes com números de telefone têm vindo a aumentar de forma alarmante em Portugal e noutros países europeus. Este tipo de crime mais do que duplicou nos últimos anos, representando um risco crescente para consumidores e empresas. Qual o modus operandi e como se proteger.

O que são fraudes com números de telefone (spoofing ou vishing)?

Estas fraudes, também conhecidas como spoofing ou vishing (phishing por voz), consistem em chamadas telefónicas fraudulentas, levando a vítima a acreditar que está a receber uma chamada de uma entidade legítima, como um banco, uma operadora de telecomunicações ou uma autoridade pública. O objetivo é, geralmente, obter dados pessoais, bancários ou instalar aceder ao sistema para instalar software malicioso ou obter informações privadas.

De acordo com relatórios de entidades de cibersegurança e operadoras, o número de denúncias relacionadas com chamadas fraudulentas disparou desde 2022. Em muitos casos, os burlões utilizam números reais — pertencentes a particulares ou empresas — sem que os legítimos titulares tenham qualquer conhecimento.

Como funcionam este tipo de burlas?

Os criminosos utilizam sistemas de VoIP (Voice over IP) e ferramentas de manipulação de identificadores de chamadas para fazer com que os números exibidos no ecrã da vítima pareçam autênticos. Por exemplo, uma chamada pode parecer ter origem no “apoio ao cliente” do banco, mas na realidade é feita a partir de outro país.

Durante a chamada, os burlões recorrem a técnicas de engenharia social para pressionar ou enganar a vítima — pedem códigos de acesso, dados de cartões bancários ou até a instalação de aplicações que permitem o controlo remoto do telemóvel.

A ANACOM revelou este domingo que só em 2025 recebeu diretamente cerca de 70 reclamações sobre estas práticas, “mais do dobro das recebidas durante o ano de 2024 (cerca de 30)”, acrescentando que “cerca de 75% das solicitações relativas a “spoofing” foram registadas no segundo trimestre”.

Como se proteger?

Algumas medidas de prevenção incluem: