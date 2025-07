Qual o dobrável mais fino? Honor tem uma resposta do Magic V5 ao Galaxy Z Fold7

Ainda que de forma não oficial, a Honor reclama para si o título do dobrável mais fino do planeta. Esta sua proposta é efetivamente fina e mostra até que ponto a tecnologia pode oferecer propostas. Este seu título estará em causa agora que o Galaxy Z Fold7 está a chegar ao mercado. Neste contexto, e na comparação já vista antes, surge agora a resposta da Honor com o seu Magic V5.

Como mostrámos esta semana, o conhecido Ice Universe publicou um vídeo que demonstra que o Samsung Galaxy Z Fold7 é mais fino que o Honor Magic V5. Oficialmente, o Galaxy tem 8,9 mm, enquanto o Magic tem 8,8 mm, pelo que deveria ser o contrário. Apesar da inovação revelada, esta não era uma situação que se esperava.

A Honor veio agora a público esclarecer de vez esta situação e mostrar a realidade do seu equipamento e as suas dimensões reais. Em primeiro lugar, partilhou estas imagens que utilizam pinças para confirmar que o Magic V5 tem 8,80 mm quando fechado e 4,10 mm quando aberto, exatamente como afirmam as especificações oficiais.

Tudo foi iniciado quando Ice fez o seu próprio teste com um conjunto de instrumentos que mostram 8,95 mm para o Honor e 8,79 mm para o Galaxy. O leaker afirma que o Magic V5, em branco marfim, foi o que foi medido, como deve ser. O modelo em branco marfim é mais fino do que as outras três cores, que medem 9,0 mm/4,2 mm dobrado/desdobrado.

Na mensagem enviada, a Honor afirma que a espessura declarada não inclui "as películas protetoras interna e externa do ecrã", que na verdade que são amovíveis. A empresa aponta ainda tolerâncias de fabrico e imprecisões de medição que também podem afetar o resultado.

A Honor derivou as dimensões do Magic V5 com base em métodos normalizados de testes laboratoriais. No seu site global, a empresa afirma que os dados são do HONOR Lab. 8,8 mm refere-se à espessura do modelo Ivory White dobrado. A espessura total não inclui as películas protetoras interna e externa do ecrã e a parte elevada da câmara. 217 g refere-se ao peso do modelo Ivory White, excluindo a película protetora interior. Os dados reais podem variar dependendo das configurações, processos de fabrico e métodos de medição. Consulte o dispositivo real.

Ainda que esta informação mude o cenário final e o título (não oficial) do dobrável mais fino, a verdade é que isto poderá não ter o interesse para os consumidores que as pensam. Está a chegar-se a um ponto em que se debatem por mero milímetros, algo que acabará por não ser percetível. A verdade é que tanto o Galaxy Z Fold7 como o Honor Magic V5 estão num ponto de desenvolvimento que estão próximos dos limites físicos.