Qual o dobrável mais fino? Afinal, o Galaxy Z Fold7 tem algo a mostrar ao Honor Magic V5

A Honor afirma que o seu Magic V5 é “o dobrável mais fino do mundo”. Este é um título não oficial, mas uma comparação entre o dispositivo da Honor e o Galaxy Z Fold7 veio trazer novas dúvidas. Esta parece mostrar que o dispositivo da Samsung é, na verdade, um pouco mais fino.

Mas afinal qual o dobrável mais fino?

Anunciado no início deste mês na China, antes de um lançamento global posterior, o Honor Magic V5 intitulou-se o “dobrável mais fino do mundo”. A empresa inclui esta informação de forma discreta e quase invisível, embora não a mostre no seu website. Ainda assim, a Honor afirma que o Magic V5, pelo menos na sua variante “Ivory White”, tem 8,8 mm de espessura quando dobrado, superando os 8,9 mm do Galaxy Z Fold 7.

@UniverseIce partilhou um vídeo no X onde mostra o Magic V5 ao lado de um Galaxy Z Fold7, e à primeira vista os dispositivos parecem ter praticamente a mesma espessura. Mas um cartão sobre os dois mostra haver uma pequena diferença entre os dois, sendo o Galaxy Z Fold7 um fio de cabelo mais fino do que o Honor Magic V5. Isto é ainda mais evidente quando o vídeo mostra uma bola a rolar pelo cartão.

A diferença é mínima, literalmente ínfima, mas parece mesmo que o Galaxy Z Fold7 é mais fino que o Honor Magic V5. Isto apesar das alegações de ambas as empresas serem contrárias. Isto é comprovado por um micrómetro, que mostra o dispositivo da Samsung como mais fino. Outro vídeo de comparação mostra que o dispositivo da Honor parece estar mais próximo do Oppo Find N5.

Galaxy Z Fold7 enfrenta o Honor Magic V5

A alegação da Honor parece duvidosa, tendo em conta isso, mas a empresa ainda não se pronunciou sobre a mesma. Uma explicação razoável, no entanto, seria que a Honor está simplesmente a medir de uma forma diferente para alcançar este resultado. O site da empresa diz mesmo, como isenção de responsabilidade para a medição de 8,8 mm:

É difícil dizer que a Honor está a ter uma interpretação criativa, como muitos acusaram. De qualquer forma, na vida real, parece que o Galaxy Z Fold7 da Samsung é o dobrável mais fino. Ainda assim, e dada a diferença ser tão pequena, a questão é se esta comparação realmente interessa ao consumidor final.