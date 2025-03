Android Auto 14.1 está em testes com primeiros jogos Android, mas com uma limitação

O Android Auto 14.1 começa a ganhar forma e a preparar algumas novidades importantes da Google para este sistema automóvel. Foi agora lançado em versão beta com uma nova funcionalidade importante que era esperada. Falamos do suporte para alguns jogos Android diretamente no ecrã do carro.

A Google está a acelerar o ritmo de atualizações do Android Auto. Depois do lançamento da versão 14.0, a versão 14.1 chega agora na versão beta com a promessa de permitir jogar jogos para Android enquanto o carro está parado.

A principal novidade do Android Auto 14.1 é, sem dúvida, a possibilidade de iniciar determinados jogos diretamente no ecrã do automóvel. É de notar, no entanto, que esta funcionalidade só funciona quando o carro está estacionado. Assim que muda de velocidade, a aplicação fecha automaticamente e fica inacessível na gaveta de aplicações.

Atualmente, apenas alguns títulos são compatíveis: Angry Birds 2, Beach Buggy Racing, Farm Heroes Saga e Candy Crush Soda Saga. Esta seleção faz lembrar os jogos disponíveis em alguns veículos que integram o Android Automotive, o sistema de bordo da Google. Clar oque aqui o foco é o Android Auto, que depende da ligação do smartphone.

Nos testes realizados, os jogos abriram corretamente através do Android Auto sem fios. No entanto, parece haver algumas limitações. O Angry Birds 2 requer uma ligação ativa à Internet e o Beach Buggy Racing tem ainda controlos giroscópicos que não são adequados para utilização no carro. Ainda assim, a experiência continua a ser relativamente tranquila, sendo útil para os momentos em que o carro está parado.

Com esta atualização, o Android Auto apresenta também uma nova forma de exibir aplicações em ecrã inteiro. Um simples deslizar de cima para baixo no ecrã abre um botão “Sair”, uma interface redesenhada para determinadas utilizações, como jogos. Espera-se que este comportamento possa ser alargado a outras aplicações multimédia no futuro.

A Google ainda não sabe o calendário para o lançamento ao público. A versão 14.1 está atualmente reservada para quem usa a versão de testes do programa beta na Play Store, que costuma estar cheio. Ainda não se sabe se a capacidade de jogar será incluída na versão estável, mas o Android Auto deu claramente um passo nesse sentido.