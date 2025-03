IRS: o que fazer até dia 31 de março (segunda-feira)

A Autoridade Tributária (AT) tem estado bastante ativa no que diz respeito à informação dos contribuintes. Numa publicação nas redes sociais, a AT referiu o que deve e pode fazer até 31 de março (segunda-feira), no que diz respeito ao IRS.

AT fez publicação sobre o que deve fazer até dia 31.03 sobre o IRS

A declaração de IRS é o documento oficial que os contribuintes em Portugal devem submeter à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para declarar os seus rendimentos anuais e calcular o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS).

Segundo a AT, até 31 de março consulte as despesas para dedução à coleta do IRS apuradas pela AT.

Caso verifique alguma omissão ou inexatidão dos montantes, pode reclamar das despesas gerais familiares e/ou das despesas por exigência de fatura. Para consultar basta que aceda aqui . Caso considere que algo está errado, pode reclamar aqui