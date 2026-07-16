Xiaomi lança o HyperOS 3.3 com o Android 17! Estes smartphones recebem já

Há algum tempo que circulam rumores sobre o trabalho da Xiaomi com o HyperOS e uma quarta versão. Esta representaria uma das mais profundas renovações do firmware da Xiaomi. A fabricante ainda não está preparada para um salto tão significativo, pelo que, para já, os smartphones receberão a base do Android 17, mas numa versão intermédia chamada HyperOS 3.3.

Xiaomi lança HyperOS 3.3 com Android 17

Esta não trará grandes alterações em termos de estética e funcionalidade. As versões beta, aliás, já estavam a ser testadas desde abril passado em alguns dos dispositivos Xiaomi mais representativos. Aqui temos, como, claro, a linha principal da empresa chinesa, o Xiaomi 17 ou o Xiaomi 15T Pro.

A verdade é que já se sabe que a Xiaomi sempre manteve as suas versões de firmware separadas das do Android. Atualiza a base do sistema, a sua interface proprietária e o seu software separadamente para manter uma experiência de utilizador mais refinada.

Assim, neste caso, os utilizadores receberão uma nova base Android com o HyperOS 3.3, mas não uma grande atualização estética ou gráfica, nem quaisquer novas características profundas ou valor acrescentado da Xiaomi. Foi confirmado que esta é uma versão de transição que atualiza o sistema para o Android 17

Estes smartphones recebem já a novidade

A sua disponibilização vai começar pelos modelos de melhor desempenho que já estavam nas fases beta preliminares, com foco principal na série Xiaomi 17 e outros modelos topo de gama mais antigos. No caso da série Xiaomi 17, a distribuição está a ser feita de forma direta e gradual em todo o mundo, tendo começado em alguns países europeus específicos nas últimas horas.

No entanto, os modelos mais antigos terão de utilizar o programa Mi Pilot para instalar o HyperOS 3.3, um processo que será mais limitado e inicialmente apenas disponível para um número mais reduzido de utilizadores. O changelog não traz grandes surpresas, mas a dimensão da atualização demonstra que se trata de uma atualização importante, que já integra o Android 17.

Como sempre, inclui melhorias de estabilidade, correções de bugs e os mais recentes patches de segurança. Fontes afirmam que a Xiaomi irá aguardar até à apresentação da série Xiaomi 18, prevista para agosto do próximo ano, para revelar todas as novidades do HyperOS 4. Por isso, teremos de aguardar e ter um pouco mais de paciência por enquanto.