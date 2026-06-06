Android tem um novo ponto azul de alerta. Afinal para que serve?

Com o Android 16, a Google introduziu um novo indicador de privacidade. Um ponto azul que aparece sempre que uma aplicação acede à localização. Discreto, mas essencial, permite identificar rapidamente as apps que estão a acompanhar os movimentos e retomar o controlo sobre os dados mais sensíveis.

Um novo ponto azul para ajudar

Em qualquer smartphone Android há um novo ponto azul na parte superior do ecrã. Não se trata de um bug, mas sim de um indicador de privacidade oficial. Antes, um ponto verde indicava que o microfone e a câmara estavam a ser utilizados. Agora, é este novo ponto azul informa que uma aplicação está a aceder à localização.

Especificamente, assim que uma aplicação acede à localização GPS, um pequeno ponto azul aparece na barra de estado, geralmente no canto superior direito do ecrã. Este não é permanente e aparece apenas enquanto a localização está a ser acedida e desaparece assim que a solicitação é concluída. Para já, este novo indicador está apenas disponível nos telemóveis Google Pixel com Android 16.

Localização a ser usada no Android

Mas com a chegada do Android 17, é quase certo que os restantes smartphones Android irão receber esta nova funcionalidade. Tal como os pontos coloridos introduzidos para o microfone e para a câmara, este é um componente básico implementado pelo Android. O propósito vai-se manter, ou seja, informar, em tempo real, quem sabe a localização.

Se o ponto acender quando não estiver aberta nenhuma app de navegação, transporte por aplicação ou previsão do tempo, é um sinal de que se deve verificar o gestor de permissões. O Android oferece um menu dedicado para isso, onde pode ver quais as aplicações que têm acesso à localização, e revogar esses direitos com alguns toques.

Qual a finalidade destes pequenos pontos?

Esta adição é uma boa notícia para os utilizadores. Este ponto azul é principalmente uma ferramenta de verificação: permite identificar uma app excessivamente curiosa que está a consultar a localização em segundo plano. Quem estiver simplesmente a navegar na Internet, a ler os e-mails ou a fazer uma pesquisa, provavelmente não quer que a aplicação saiba a localização.

Num contexto em que a localização é um dos sinais mais sensíveis, este ponto azul desempenha um papel muito mais importante do que parece: tornar visível uma recolha de dados que, até então, ocorria em grande parte nos bastidores.