A IA começa a chegar ao Linux e o Ubuntu será o primeiro a oferecer novidades

O Linux tem adotado uma abordagem muito cautelosa relativamente à IA até agora, o que é compreensível dada a relação de amor e ódio de Linus Torvalds com esta tecnologia. Embora esteja a ser gradualmente integrada nas distribuições, o Ubuntu está a adotar uma abordagem diferente. A Canonical, empresa responsável por este sistema, revelou finalmente a sua primeira ferramenta com IA.

A IA começa a chegar ao Linux

Não se trata do tradicional chat de texto, mas sim de uma funcionalidade desenvolvida para tornar a utilização do computador muito mais prática no dia a dia. A notícia foi anunciada por Jon Seager, um dos líderes de engenharia da Canonical, numa reunião com a comunidade. O plano é incluir um sistema de digitação por voz que funcione em qualquer lugar onde normalmente precisaria de utilizar um teclado.

Com esta base, o objetivo é tornar tudo completamente fluído, quer se procure de um vídeo online, preencha um documento ou a escreva uma mensagem. Falar e o computador digita instantaneamente. E o melhor de tudo, acontece localmente. O Ubuntu não precisa de enviar as conversas para um servidor externo para funcionar. Tudo é processado dentro do próprio computador.

Ubuntu será o primeiro com novidades

É este detalhe que muda tudo, o ponto que torna tudo verdadeiramente significativo para esta comunidade. A Canonical sabe perfeitamente que os utilizadores de Linux não gostam muito de mudanças, nem do desaparecimento repentino da segurança de que antes usufruíam, sobretudo por parte da IA. Para já, o plano é que tudo isto seja incluído nativamente no Ubuntu 26.10.

Ainda não se sabe se virá ativado por defeito ou se será necessário ativá-lo no Linux através dos menus, mas a boa notícia é que não será obrigatório. A Canonical confirmou que esta ferramenta pode ser desinstalada com um único clique, tal como qualquer outra aplicação, evitando as más decisões de outras empresas como a Microsoft com o Windows e o odiado Copilot.

Canonical quer trilhar este caminho

Como auxiliar de escrita integrado, o sistema foi concebido para ser muito leve e funcionar nos portáteis padrão que a maioria das pessoas tem em casa. Além disso, por ser um software de código aberto, os programadores podem modificá-lo. Como o serviço funciona localmente no desktop ou portátil, a voz não é transmitida para os servidores de nenhuma grande empresa para ser comercializada. Tudo permanece no seu PC.

Com tudo isto em mente, sabe-se que a Canonical está a explorar como utilizar este tipo de tecnologia para outros fins, como ajudá-lo a encontrar um ficheiro perdido nas suas pastas ou abrir programas mais rapidamente dependendo da hora do dia. No entanto, por enquanto, preferem proceder gradualmente e observar como os seus utilizadores recebem estas novas capacidades de IA.