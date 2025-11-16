5 funcionalidades dos AirPods que deve conhecer

Os AirPods solidificaram-se como um acessório de eleição para os utilizadores do ecossistema Apple, oferecendo muito mais do que simples reprodução de áudio. Desde a tradução em tempo real a controlos avançados, deixamos 5 funcionalidades que deve conhecer.

1. Controlos táteis e por gestos

É frustrante ter de retirar o telemóvel do bolso ou da mala apenas para mudar de música, atender uma chamada ou ajustar o volume. Os AirPods eliminam esta fricção, permitindo a gestão de várias tarefas diretamente nos auriculares. A haste dos auriculares permite:

Um toque: reproduzir/pausar, atender/silenciar chamadas ou disparar a câmara (no modo Câmara).

Dois toques: avançar para a música seguinte ou terminar uma chamada.

Três toques: retroceder.

Pressão longa: ativar a Siri. (É também possível acenar ou abanar a cabeça para interagir com a Siri sem necessitar de falar).

📝 Nota: nem todos os modelos possuem todas as funcionalidades.

A própria caixa dos AirPods 4 viu o seu botão físico de emparelhamento ser atualizado. Os modelos mais recentes utilizam um botão "oculto" de toque capacitivo. Embora a sensação tátil seja diferente, a função de iniciar o emparelhamento (caso este falhe) mantém-se.

2. O impacto do ANC e áudio adaptativo na autonomia

Os AirPods 4 mais recentes oferecem até 5 horas de audição com um único carregamento, um número que ascende a 30 horas totais recorrendo à caixa de carregamento. Esta estimativa aplica-se também ao modelo com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC, originalmente), mas apenas se esta função estiver desligada.

Ao ativar o ANC, a autonomia total sofre uma penalização significativa, caindo para aproximadamente 20 horas. Se investiu mais nesta funcionalidade, fará sentido geri-la ativamente, ligando-a apenas quando estritamente necessário (ambientes ruidosos, viagens).

É importante notar que o modo de Áudio Adaptativo consome ainda mais energia do que o ANC ou o modo Transparência.

3. Áudio adaptativo: o melhor de dois mundos nos AirPods

Os modelos de AirPods com ANC oferecem tradicionalmente dois modos: Transparência (para estar ciente do ambiente, por exemplo, ao caminhar na rua) e ANC (para foco total). O Áudio Adaptativo é uma terceira via inteligente, que funde os dois modos e ajusta-se automaticamente ao seu redor.

Num ambiente ruidoso, o cancelamento de ruído intensifica-se; num local silencioso, diminui. O sistema permite que alguns ruídos de alerta passem, mantendo-o ciente do que o rodeia.

Complementarmente, o "Volume Personalizado" aprende as suas preferências de audição e ajusta os níveis com base no ruído ambiente. Existe ainda a "Deteção de Conversa", que reduz automaticamente o volume da música e realça as vozes à sua frente quando alguém lhe fala.

4. Utilização com a Apple TV para sessões noturnas

Ver televisão tarde à noite obriga frequentemente a baixar o volume, prejudicando a experiência imersiva, especialmente em casas com paredes finas ou onde outras pessoas descansam. Os AirPods oferecem a solução ideal: áudio de alta qualidade no volume desejado, sem incomodar ninguém.

Se tiver sessão iniciada com a sua conta Apple na Apple TV, basta colocar os AirPods para que surja um alerta no ecrã. Siga as instruções para estabelecer a ligação. Os controlos táteis e o ANC (se aplicável) continuarão a funcionar.

Note, contudo, que ajustes finos às definições dos AirPods terão de ser feitos através de um iPhone ou Mac.

5. Resistência ao suor para treinos

Embora não sejam promovidos como auriculares puramente desportivos (podem cair com movimentos bruscos), muitos utilizadores hesitam em usá-los no ginásio por receio dos danos causados pela transpiração. A Apple esclarece que os AirPods 3 e 4, tal como os AirPods Pro, são resistentes ao suor.

Os AirPods 4 possuem uma classificação IP54, indicando proteção contra poeira e salpicos de água. A proteção contra poeira não é total, mas a resistência a salpicos é suficiente para que o suor não seja um problema (não devem, contudo, ser submersos).

O maior desafio reportado é o "fit". Enquanto os AirPods Pro permitem pontas de silicone de vários tamanhos, os AirPods 4 têm um tamanho único. Recomenda-se testar o ajuste antes de um treino intenso.

