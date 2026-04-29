Há um dispositivo tecnológico que está a transformar a cirurgia às cataratas
Apple Vision Pro está a afirmar-se num terreno inesperado: o bloco operatório. Nos Estados Unidos, o dispositivo já foi utilizado em centenas de cirurgias às cataratas ao longo do último ano, demonstrando que o seu potencial vai muito além do entretenimento ou produtividade. Com as novas versões, a tecnologia poderá chegar a qualquer centro hospitalar como uma ferramenta de auxílio nas cirurgias e não só!
Da inovação ao bloco operatório
A primeira cirurgia deste tipo ocorreu em outubro de 2025, pela mão do oftalmologista Eric Rosenberg, da SightMD. Foi um marco. Pela primeira vez, um procedimento cirúrgico desta natureza recorreu a um headset de computação espacial.
O médico destacou sobretudo dois fatores decisivos: a elevada resolução das imagens e a ergonomia do equipamento.
Em cirurgias de elevada precisão, como as cataratas, a qualidade visual e o conforto são determinantes para reduzir erros e fadiga.
ScopeXR: o cérebro por trás da experiência
O avanço não se deve apenas ao hardware. A plataforma ScopeXR, co-desenvolvida por Rosenberg, é o elemento que transforma o Vision Pro numa ferramenta cirúrgica.
Este software permite:
- Visualizar em tempo real imagens estereoscópicas vindas de microscópios cirúrgicos
- Integrar dados clínicos diretamente no campo de visão
- Ligar especialistas remotamente, com áudio bidirecional
Na prática, um cirurgião pode operar enquanto partilha exatamente o que vê com colegas em qualquer parte do mundo. Isso abre portas à colaboração instantânea, formação remota e apoio em casos complexos.
Rosenberg descreve o sistema como uma forma de tornar os cirurgiões “mais seguros, mais inteligentes e mais conectados”, acrescentando que esta tecnologia redefine o conceito de sala de operações moderna.
Um novo paradigma para a medicina
O impacto vai além das cataratas. O Apple Vision Pro já foi utilizado noutros procedimentos, como colonoscopias, artroscopias do ombro e até cirurgias de fusão da coluna no Reino Unido.
Além disso, há aplicações emergentes fora do bloco operatório:
- Apoio à comunicação em doentes com lesões na medula espinhal ou Esclerose Lateral Amiotrófica
- Visualização de cirurgias para melhorar a compreensão dos pacientes
- Investigação em interfaces baseadas em sinais cerebrais
O futuro passa por aqui
Apesar do preço elevado, cerca de 3500 dólares (cerca de 3200 euros), o Vision Pro está a encontrar um nicho claro na área da saúde. A próxima evolução deverá chegar com atualizações do visionOS, esperadas na WWDC 2026, marcada para junho.
Se a tendência se mantiver, a sala de operações do futuro poderá ser um espaço híbrido, onde o físico e o digital se fundem em tempo real, com especialistas ligados globalmente e decisões suportadas por dados visuais avançados.