Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Hazy Shade of Winter - The Bangles
The Bangles é uma banda de pop rock norte-americana, formada em Los Angeles em 1981, marcaram uma geração com vários singles de sucesso. Os êxitos da banda incluem "Walk Like a Egyptian", o número um da revista Billboard de 1987, bem como "Manic Monday", "Hazy Shade of Winter" e o single número um "Eternal Flame" de 1989.
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?
Ponham GG Allin neste rubrica! https://www.youtube.com/watch?v=hcMD9hO1vg8