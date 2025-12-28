Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

In Between Days - The Cure

The Cure é uma banda de rock britânica fundada em 1976, em Crawley, Inglaterra. A banda sofreu várias mudanças de formação, sendo o vocalista, guitarrista e principal compositor Robert Smith o membro constante e o principal responsável pela sua direção musical e criativa. Iniciaram a sua carreira ainda muito influenciados pelo punk, porém, rapidamente começaram a desenvolver sons mais sombrios e densos, assim como letras mais complexas e angustiantes — influenciadas por literatura existencialista, niilista, gótica e de fantasia de autores como Sartre, Kafka, Peake, Camus, Poe, Farmer entre outros — sem cedências, conseguindo, com essa combinação, a sua imagem de marca e um estatuto de culto que perdura até hoje.

Em meados da década de 1980, já com alguma abertura a sonoridades e letras mais comerciais, obtiveram grande sucesso junto das massas, com vários álbuns e singles a alcançarem grande exposição e popularidade em boa parte do globo. Na segunda metade dos anos 1990 sofrem de algum distanciamento e rechaço por parte da imprensa musical e também dos fãs — estes já tinham partido em novas direcções musicais e tendências —, assim como de sérios problemas internos que os paralisaram por um longo período e os penalizaram comercialmente. Com a chegada do novo século, a banda acabou por vir a ser, paulatinamente, reconhecida internacionalmente como uma das mais influentes do rock alternativo e uma nova vaga de fãs e de entusiasmo reavivou a banda com enormes digressões e pavilhões esgotados no mundo ocidental.

Várias canções dos Cure atingiram o sucesso nas rádios e as posições cimeiras de canções mais vendidas, tais como "Just Like Heaven", "Close To Me", "Lovesong" ou "Friday I'm in Love", recebendo imensas nomeações e vários prémios. O grupo tinha vendido, até 2004, mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, com 1.1 milhões de vendas certificadas somente no Reino Unido, elevando-o assim ao estatuto de uma das bandas alternativas de maior sucesso da história. Em Outubro de 2008 a revista britânica NME anunciou a atribuição do prémio 'Godlike Genius' à banda, em forma de reconhecimento pela contribuição para a música alternativa e pela sua extraordinária carreira. A banda acabou por ser introduzida no Rock and Roll Hall of Fame de 2019. Por entre atuações de comemoração dos 30 anos do disco Disintegration, o grupo encontrava-se em processo de gravação do seu décimo quarto álbum de estúdio, Songs of a Lost World, editado a 1 de novembro de 2024 pela Fiction, Lost Music, Universal, Polydor e Capitol Records. É o primeiro lançamento de material novo da banda em 16 anos desde 4:13 Dream, de 2008.

