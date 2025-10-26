Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Take A Look Around - Limp Bizkit
Limp Bizkit é uma banda de rock norte-americana formada em Jacksonville, Florida. A banda é composta por Fred Durst (voz), Wes Borland (guitarra), DJ Lethal (DJ) e John Otto (bateria). Os Limp Bizkit foram nomeados para três Grammy Awards e já ganharam vários outros prémios. A banda já vendeu mais de 40 milhões de álbuns em todo o mundo.
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?