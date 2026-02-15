Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

3AM Eternal - The KLF

The KLF ou apenas KLF (Kopyright Liberation Front) foi uma banda inglesa do movimento acid house durante a década de 1980 e início de 1990. Foi formado em 1987, na cidade de Londres, Inglaterra.

Mais do que qualquer banda pop na história, os KLF arrancaram um balde de pilhagem à indústria musical e fugiram com ela - como ilustra o seu próprio guia para a criação de singles nº 1, The Manual (How to Have a Number One the Easy Way). Bill Drummond e Jimi Cauty aplicaram táticas de marketing de guerrilha no movimento acid house do final dos anos 80 na Grã-Bretanha e tornaram os KLF num best-seller, usando também outros nomes como The JAMS (acrónimo de Justified Ancients of Mu Mu) e The Timelords antes de adotarem definitivamente o nome KLF.

Ainda assim o seu legado do que um mero produto de marketing, os seus discos refletem o apogeu do movimento acid house no Reino Unido, além disso, muitos artistas foram posteriormente influenciados pelos KLF.

Pouco antes da sua reforma em 1992, a dupla apagou todo o seu catálogo - uma potencial perda de milhões de libras - e declarou que não gravaria outro álbum até que a paz fosse declarada em todo o mundo.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

