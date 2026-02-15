NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830 até tira cafés pedidos pelo smartphone
A NESCAFÉ Dolce Gusto NEO representa a nova geração de máquinas de cápsulas do sistema Dolce Gusto, projetada para oferecer cafés com qualidade de coffee shop, com praticidade e rapidez, sem grandes ajustes técnicos. E até tira café pelo smartphone.
A Máquina de Café Dolce Gusto Neo KP830110 representa a mais recente geração de máquinas de café em cápsulas da marca NESCAFÉ Dolce Gusto, concebida para oferecer uma experiência de café de qualidade tipo “coffee shop” no conforto de casa.
O sistema NEO incorpora tecnologia avançada e design sustentável para elevar a forma como preparamos café diariamente. A máquina utiliza a tecnologia exclusiva SmartBrew, capaz de reconhecer automaticamente a cápsula inserida e ajustar parâmetros como pressão, temperatura, tempo de extração e quantidade de água, recriando métodos de preparação comparáveis aos de um barista profissional (profisisonal que tira cafés).
Especificações técnicas principais da NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830
- Sistema de cápsulas Dolce Gusto NEO
- novo formato de cápsulas à base de papel (mais sustentável).
- Pressão até 15 bar
- suficiente para extrair espressos intensos e outras bebidas com crema.
- Tecnologia SmartBrew™
- leitura automática do código na cápsula para ajustar parâmetros de extracção (temperatura, pressão, quantidade de água).
- Depósito de água removível
- fácil de encher e limpar.
- Função XL (em algumas versões)
- até 300 ml para bebidas maiores.
- Desligamento automático
- modo eco que reduz consumo energético.
Através da app, que se liga via Bluetooth e Wifi, é possível saber o estado do repositório de cápsulas, a máquina deteta também o tipo de cápsula inserida, podendo depois o utilizador escolher o tamanho da chávena, temperatura, etc,
Este conjunto de funções faz da NEO uma máquina muito intuitiva: basta inserir a cápsula, tocar no botão e deixar a máquina ajustar tudo para si. O reconhecimento automático das cápsulas evita que tenha de memorizar volumes ou tempos de extração para cada bebida.
Apesar de simples (o que é um ponto muito positivo), a máquina não é limitada: pode preparar uma grande gama de bebidas com uma única plataforma:
- Espresso estilo italiano
- Café longo (Lungo)
- Americano
- Grands
- Carafe (maior volume)
- Outras receitas disponíveis conforme cápsulas adquiridas
Cápsulas e responsabilidade de sustentabilidade
Um dos diferenciais mais notáveis do sistema NEO é o foco ambiental. As cápsulas feitas à base de papel, com embalagem muito reduzida em plástico. Além disso, a máquina e componentes possuem também uma elevada percentagem de materiais reciclados.
Tudo isto significa menos plástico no lixo e uma pegada ambiental menor em comparação com muitos sistemas de cápsulas tradicionais.
A NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830 é uma excelente porta de entrada no mundo das máquinas de café por cápsulas: simples, eficaz e sustentável. É ideal para quem quer preparar cafés e outras bebidas de forma rápida e sem complicações, com um sistema automático e intuitivo.
Veredicto Pplware
O Pplware testou a NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830 durante vários dias e a experiência revelou-se, de facto, bastante positiva. Desde o primeiro café percebe-se que estamos perante uma máquina pensada para quem valoriza qualidade, simplicidade e um toque de inovação tecnológica.
O café apresenta-se equilibrado, aromático e com uma crema consistente, algo que os apreciadores desta gama certamente irão notar. A extração é rápida e silenciosa, mantendo a consistência ao longo das utilizações.
Um dos grandes destaques vai, naturalmente, para a integração com a aplicação móvel. Através do smartphone é possível ajustar alguns parâmetros, personalizar bebidas e acompanhar informação útil sobre a máquina. Esta vertente “smart” acrescenta conveniência e diferencia claramente o equipamento dentro do segmento.
Mas a verdadeira inovação está nas cápsulas de papel. Numa altura em que a sustentabilidade assume um papel central nas decisões de compra, esta aposta representa um avanço significativo no mercado das máquinas de cápsulas. Além de manterem a qualidade da bebida, contribuem para reduzir o impacto ambiental, algo que merece destaque.