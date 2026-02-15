NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830 até tira cafés pedidos pelo smartphone

A NESCAFÉ Dolce Gusto NEO representa a nova geração de máquinas de cápsulas do sistema Dolce Gusto, projetada para oferecer cafés com qualidade de coffee shop, com praticidade e rapidez, sem grandes ajustes técnicos. E até tira café pelo smartphone.

A Máquina de Café Dolce Gusto Neo KP830110 representa a mais recente geração de máquinas de café em cápsulas da marca NESCAFÉ Dolce Gusto, concebida para oferecer uma experiência de café de qualidade tipo “coffee shop” no conforto de casa.

O sistema NEO incorpora tecnologia avançada e design sustentável para elevar a forma como preparamos café diariamente. A máquina utiliza a tecnologia exclusiva SmartBrew, capaz de reconhecer automaticamente a cápsula inserida e ajustar parâmetros como pressão, temperatura, tempo de extração e quantidade de água, recriando métodos de preparação comparáveis aos de um barista profissional (profisisonal que tira cafés).

Especificações técnicas principais da NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830

Sistema de cápsulas Dolce Gusto NEO novo formato de cápsulas à base de papel (mais sustentável).

Pressão até 15 bar suficiente para extrair espressos intensos e outras bebidas com crema.

Tecnologia SmartBrew™ leitura automática do código na cápsula para ajustar parâmetros de extracção (temperatura, pressão, quantidade de água).

Depósito de água removível fácil de encher e limpar.

Função XL (em algumas versões) até 300 ml para bebidas maiores.

Desligamento automático modo eco que reduz consumo energético.



Através da app, que se liga via Bluetooth e Wifi, é possível saber o estado do repositório de cápsulas, a máquina deteta também o tipo de cápsula inserida, podendo depois o utilizador escolher o tamanho da chávena, temperatura, etc,

Este conjunto de funções faz da NEO uma máquina muito intuitiva: basta inserir a cápsula, tocar no botão e deixar a máquina ajustar tudo para si. O reconhecimento automático das cápsulas evita que tenha de memorizar volumes ou tempos de extração para cada bebida.

Apesar de simples (o que é um ponto muito positivo), a máquina não é limitada: pode preparar uma grande gama de bebidas com uma única plataforma:

Espresso estilo italiano

Café longo (Lungo)

Americano

Grands

Carafe (maior volume)

Outras receitas disponíveis conforme cápsulas adquiridas

Cápsulas e responsabilidade de sustentabilidade

Um dos diferenciais mais notáveis do sistema NEO é o foco ambiental. As cápsulas feitas à base de papel, com embalagem muito reduzida em plástico. Além disso, a máquina e componentes possuem também uma elevada percentagem de materiais reciclados.

Tudo isto significa menos plástico no lixo e uma pegada ambiental menor em comparação com muitos sistemas de cápsulas tradicionais.

A NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830 é uma excelente porta de entrada no mundo das máquinas de café por cápsulas: simples, eficaz e sustentável. É ideal para quem quer preparar cafés e outras bebidas de forma rápida e sem complicações, com um sistema automático e intuitivo.

Veredicto Pplware

O Pplware testou a NESCAFÉ Dolce Gusto NEO 830 durante vários dias e a experiência revelou-se, de facto, bastante positiva. Desde o primeiro café percebe-se que estamos perante uma máquina pensada para quem valoriza qualidade, simplicidade e um toque de inovação tecnológica.

O café apresenta-se equilibrado, aromático e com uma crema consistente, algo que os apreciadores desta gama certamente irão notar. A extração é rápida e silenciosa, mantendo a consistência ao longo das utilizações.

Um dos grandes destaques vai, naturalmente, para a integração com a aplicação móvel. Através do smartphone é possível ajustar alguns parâmetros, personalizar bebidas e acompanhar informação útil sobre a máquina. Esta vertente “smart” acrescenta conveniência e diferencia claramente o equipamento dentro do segmento.

Mas a verdadeira inovação está nas cápsulas de papel. Numa altura em que a sustentabilidade assume um papel central nas decisões de compra, esta aposta representa um avanço significativo no mercado das máquinas de cápsulas. Além de manterem a qualidade da bebida, contribuem para reduzir o impacto ambiental, algo que merece destaque.