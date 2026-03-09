Kettlebell com enchimento de água para treinar em casa

Hoje vivemos muito a nossa vida presa a dispositivos móveis. Mas é preciso estar atento à saúde mental e para tal nada melhor que fazer uns exercícios físicos. Hoje damos a conhecer o Kettlebell Médio WaterWorks, que não tem nada de tecnológico.

Kettlebell Médio WaterWorks - um estilo de "bola de ferro"

O kettlebell é um equipamento de treino de força e condicionamento físico. O formato é um estilo de "bola de ferro" com uma alça na parte superior, permitindo uma variedade de movimentos. Está disponível em diferentes pesos, desde leves (4 kg) até muito pesados (48 kg ou mais).

Este equipamento permite trabalhar vários conjuntos de musculares simultaneamente, incluindo pernas, glúteos, costas, ombros e braços. Uma alta intensidade dos exercícios com kettlebell resulta numa maior queima calórica.

Este kettlebell da Prozis é de enchimento com água. A água ao oscilar e o seu centro de gravidade a acompanhar, ajudará a envolver mais músculos.

Este Kettlebell Médio WaterWorks, de tamanho M, tem capacidade para até: 5 kg de água, 8,5 kg de areia e 10 kg de areia e água.

Aproveite o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este gadget, usando o cupão "PPLWARE" para ter acesso às ofertas. Aceda aqui.