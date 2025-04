Taxas de Donald Trump podem levar à escassez de produtos eletrónicos nos EUA

Um importante fornecedor da Apple e da Dell afirmou, na segunda-feira, que as taxas impostas pelo Presidente Donald Trump estavam a confundir os clientes norte-americanos. Na sua perspetiva, estas poderão levar à escassez de produtos eletrónicos de consumo no país.

As taxas impostas pelos Estados Unidos da América (EUA) criaram incerteza para os retalhistas americanos e perturbaram as decisões sobre as encomendas. Pelo menos, esta é a perspetiva do presidente da taiwanesa Pegatron.

Dentro de dois meses, as prateleiras nos Estados Unidos... podem parecer as dos países do terceiro mundo, onde as pessoas visitam lojas de departamentos e mercados apenas para encontrar prateleiras vazias, tudo porque estão à espera e a observar.

Disse T.H. Tung, à Reuters, durante um evento de atribuição de prémios.

Este mês, Donald Trump suspendeu abruptamente algumas taxas que visavam parceiros comerciais como o Vietname, a Indonésia e a Índia, onde a Pegatron tem bases de produção.

No entanto, mantém-se uma taxa de 10% sobre quase todos os bens importados para os EUA.

Embora se destine a proporcionar algum alívio enquanto as negociações comerciais ocorrem, Tung disse que os importadores dos EUA não aproveitarão necessariamente a pausa para aumentar os envios, caso acreditem que a taxa de 10% pode ser revogada.

As ações de Trump interromperam a logística da cadeia de abastecimento global, segundo Tung, que acrescentou que a Pegatron manteria os seus planos.

O aumento das taxas por Trump não significa que o resto do mundo fará o mesmo. As fabricantes contratadas de Taiwan estão a manter os seus planos para o estrangeiro. Não vamos ajustar imediatamente os nossos planos a longo prazo só por causa de dois ou três meses de alterações de taxas. As bases de produção exigem um planeamento a longo prazo.

Desde o primeiro mandato de Trump que a Pegatron tem diversificado os seus locais de produção fora da China, expandindo-se para países do sudeste da Ásia e, também, para o México.

No entanto, Tung disse que os locais de fabrico não foram decididos pelas próprias fabricantes contratadas de Taiwan. Por sua vez, tiveram de ser negociados com os clientes.