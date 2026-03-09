PplWare Mobile

BYD promete 10 a 97% em nove minutos: chegou a segunda geração da Blade Battery

· Motores/Energia 6 Comentários

Imagem: CarNewsChina

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui says:
    9 de Março de 2026 às 12:06

    Parece que os chineses andam aflitos com a guerra, atalho para a Europa fechado, menos 1 fornecedor de petróleo…. Aliás, já é o 2º fornecedor de petróleo que perdem! Parece que um carro eléctrico…… consome bastante petróleo no processo de fabrico e transporte……… uma chatice!

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      9 de Março de 2026 às 12:34

      Se eles continuam a comprar petróleo em quantidades nunca antes vistas e a preço da chuva, é porque devem de lhe dar uso, ou achas que não?
      E quantos carros ainda há na “Xina” a combustão, e a indústria ainda necessita ou não de petróleo.
      Os tratores também já são elétricos?
      O petróleo como bem sabes não serve só para fazer combustíveis, tu pelos vistos não necessitas de combustíveis mas vais pagar mais pela tua comida e roupa e tudo o resto, infelizmente ainda é petróleo que faz o mundo girar.

      Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    9 de Março de 2026 às 12:29

    Começou a nova temporada da F1, e com as novas regras as baterias são mais pequenas e por isso menos carga a tecnologia de carregamento /regeneração vai evoluir a olhos visto.

    Já agora um aparte/ provocação, escutem o pós corrida da DAZN e vão ouvir o que os comentadores reclamam dos novos carros, fazem pouco barulho, têm saudades dos motores mais ruidosos, mas o que é que eles percebem disso, né. 🙂 🙂 🙂

    Responder
  3. guilherme says:
    9 de Março de 2026 às 12:38

    A UE aqui lixada com as guerras da América, já nos lixaram com a guerra da Ucrânia que caímos que nem patinhos agora estamos a levar com a guerra do Irão e não podemos comprar energia barata aos russos, enquanto isso a China soma e segue…

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      9 de Março de 2026 às 13:08

      Sim porque a Rússia e seus aliados são países altamente recomendáveis e democráticos, reconhecidos por respeitarem os direitos humanos e a sua compreensão a opiniões divergentes.

      Responder
  4. Antonio Vasco says:
    9 de Março de 2026 às 12:51

    Quem anda aflito são as pessoas cujo ganha pão depende dos Combustão, e com razão, agora é mesmo uma questão de tempo até os VEs servirem para todas as pessoas. Venham eles que o ambiente e a saúde agradecem.

    Responder

