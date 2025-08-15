Última hora: Portugal ativa Mecanismo Europeu para combate aos incêndios

Depois de tanta área ardida, desgraças que levaram pessoas a ficar sem nada, finalmente Portugal ativou o Mecanismo Europeu para combate aos incêndios. O que significa?

Quando Portugal “ativa o Mecanismo Europeu” para combater incêndios, está a recorrer oficialmente ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UCPM).

Ativar Mecanismo Europeu para combate aos incêndios. O que significa?

Pedido formal de ajuda internacional O país solicita, através de Bruxelas, apoio urgente de outros Estados-Membros (e países parceiros) para reforçar os seus meios no combate aos incêndios.

Coordenação centralizada pela UE A Comissão Europeia, através do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências (ERCC), identifica que recursos podem ser enviados — por exemplo, aviões Canadair, helicópteros, equipas de bombeiros ou especialistas.

Apoio rápido e gratuito Os custos de transporte e, em alguns casos, parte da operação são comparticipados pela União Europeia, reduzindo o encargo financeiro para o país que pede ajuda.

Integração na rede rescEU Caso os meios dos outros países também estejam ocupados, podem ser usados diretamente os recursos da frota europeia rescEU, criada para situações de emergência extrema.



Na prática, é um “botão de emergência” europeu: quando os incêndios ultrapassam a capacidade nacional, este mecanismo agiliza a chegada de meios adicionais vindos de outros países da UE (e vizinhos como Noruega ou Turquia), muitas vezes em poucas horas.

Num briefing na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, Mário Silvestre referiu que Portugal será o sétimo país a ativar o mecanismo.