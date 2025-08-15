Última hora: Portugal ativa Mecanismo Europeu para combate aos incêndios
Depois de tanta área ardida, desgraças que levaram pessoas a ficar sem nada, finalmente Portugal ativou o Mecanismo Europeu para combate aos incêndios. O que significa?
Quando Portugal “ativa o Mecanismo Europeu” para combater incêndios, está a recorrer oficialmente ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UCPM).
- Pedido formal de ajuda internacional
- O país solicita, através de Bruxelas, apoio urgente de outros Estados-Membros (e países parceiros) para reforçar os seus meios no combate aos incêndios.
- Coordenação centralizada pela UE
- A Comissão Europeia, através do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências (ERCC), identifica que recursos podem ser enviados — por exemplo, aviões Canadair, helicópteros, equipas de bombeiros ou especialistas.
- Apoio rápido e gratuito
- Os custos de transporte e, em alguns casos, parte da operação são comparticipados pela União Europeia, reduzindo o encargo financeiro para o país que pede ajuda.
- Integração na rede rescEU
- Caso os meios dos outros países também estejam ocupados, podem ser usados diretamente os recursos da frota europeia rescEU, criada para situações de emergência extrema.
Na prática, é um “botão de emergência” europeu: quando os incêndios ultrapassam a capacidade nacional, este mecanismo agiliza a chegada de meios adicionais vindos de outros países da UE (e vizinhos como Noruega ou Turquia), muitas vezes em poucas horas.
Num briefing na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, Mário Silvestre referiu que Portugal será o sétimo país a ativar o mecanismo.
Taskforce finalmente, os tugas sao burros e precisam deste tempo todo para pedir ajuda. Burros!!!
Já é tarde o pedido devia ter sido quando ardeu o PNPG
Mais um vez dependentes da ajuda externa para situações da qual deveriamos ter controlo total!! Gastamos milhões todos os anos em privados que falham constantemente e em equipamentos usados avariados!!! Quem paga? O contribuinte!! E no entanto ainda temos serviços de voluntariado para bombeiros, como se combater um incêndio e arriscar a vida fosse um desporto…vergonha de pais…
Que vergonha,
No entanto continuam a sair quantidades de recursos, para desaparecer em determinado buraco na Europa Central.
Que Vergonha.
Onde estão os nossso drones a patrulhar as nossas florestas e a descubrir crimes de fogo posto??
E a direita ainda quer desregular ainda mais e exigir menos impostos… depois é os velhos a morrer nos hospitais e a sofrer com os fogos, é tipo uma eutanásia indirecta.
É muita incompetência…
Pedido feito com mais de uma semana de atraso.
Continuamos com líderes de M **da.
Políticos de treta, agora que já ardeu tanta coisa que poderia ter sido evitada com essa ajuda, já para não falar que já vamos tarde existe 6 países a nossa frente com pedidos.
Enfim, demissão da ministra era o mínimo…
Se não ardesse este ano, ardia no ano que vem . Não faz assim tanta diferença.
Ninguém está a dizer isso, o que estou a explicar é que já se poderia ter chamado ajuda.
Por essa lógica tu vais morrer um dia, porque não te deixar morrer quando precisares de ajuda medica?
Só agora?
Quase que já nem vale a pena, só para domingo ou 2a feira deve chegar a ajuda.
Para o PM andar em festas e eventos adiou o pedido. Prisão perpetua para os incendiários JÁ
Portugal político no seu melhor sempre o carro vassoura na ação e pedido de meios ! Deviam era sofrer da mesma sorte reponsáveis e incompetentes enaquanto tem o “kú” metido na banheira do algarve !
Parece que o supremo líder conseguia 80000 milhões, de bombeiros e 40000 milhões de aviões, com 3000 biliões de m2, de água, por segundo… olhando para aqui e para as redes sociais, onde 30000 milhões, de portugueses, exigem 5 milhões de bombeiros, vindos da Europa, 1000 aviões e 5000 helicópteros.
Começa logo, porque, em Espanha, 273 aviões/helicópteros, estão a operar. Na França, 215, e conseguiram emprestar 3, à Grécia e 2, a Espanha. Itália, emprestou 4, à Grécia, entretanto já foram chamados, de volta.
Como podemos pedir, à Alemanha e Polónia, talvez ainda se consigam 4 Canadair e 5 helicópteros. Só que, só lá para terça-quarta e, se não forem desviados, para Espanha, pois, o norte, está bem mais complicado, que o nosso lado.
a – Primeiro, a ministra da AI disse que os meios aéreos para os fogos em questão eram irrelevantes, e que o problema não era a falta de meios mas a falta de acessos.
b . Passadas três semanas “com o deixa arder” pediram canadairs a Marrocos.
c – Uma semana depois e após a festa dos copos e diversão do Pontal, é pedida ajuda internacional.
Isto é obra!
Estranhamente ou não. As áreas de fogo são em zonas reservas de lítio.