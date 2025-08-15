PplWare Mobile

Última hora: Portugal ativa Mecanismo Europeu para combate aos incêndios

Autor: Pedro Pinto

  1. Carlos Mestrado says:
    15 de Agosto de 2025 às 13:02

    Taskforce finalmente, os tugas sao burros e precisam deste tempo todo para pedir ajuda. Burros!!!

  2. Sérgio V. says:
    15 de Agosto de 2025 às 13:19

    Já é tarde o pedido devia ter sido quando ardeu o PNPG

  3. luisa says:
    15 de Agosto de 2025 às 13:20

    Mais um vez dependentes da ajuda externa para situações da qual deveriamos ter controlo total!! Gastamos milhões todos os anos em privados que falham constantemente e em equipamentos usados avariados!!! Quem paga? O contribuinte!! E no entanto ainda temos serviços de voluntariado para bombeiros, como se combater um incêndio e arriscar a vida fosse um desporto…vergonha de pais…

  4. Pedro says:
    15 de Agosto de 2025 às 13:55

    Que vergonha,
    No entanto continuam a sair quantidades de recursos, para desaparecer em determinado buraco na Europa Central.
    Que Vergonha.

    Onde estão os nossso drones a patrulhar as nossas florestas e a descubrir crimes de fogo posto??

  5. X says:
    15 de Agosto de 2025 às 14:11

    E a direita ainda quer desregular ainda mais e exigir menos impostos… depois é os velhos a morrer nos hospitais e a sofrer com os fogos, é tipo uma eutanásia indirecta.

  6. Fernando says:
    15 de Agosto de 2025 às 14:29

    É muita incompetência…
    Pedido feito com mais de uma semana de atraso.
    Continuamos com líderes de M **da.

  7. Mário says:
    15 de Agosto de 2025 às 14:41

    Políticos de treta, agora que já ardeu tanta coisa que poderia ter sido evitada com essa ajuda, já para não falar que já vamos tarde existe 6 países a nossa frente com pedidos.

    Enfim, demissão da ministra era o mínimo…

  8. Filipe says:
    15 de Agosto de 2025 às 15:00

    Só agora?
    Quase que já nem vale a pena, só para domingo ou 2a feira deve chegar a ajuda.

  9. Sail says:
    15 de Agosto de 2025 às 15:04

    Para o PM andar em festas e eventos adiou o pedido. Prisão perpetua para os incendiários JÁ

  10. TiagoR says:
    15 de Agosto de 2025 às 15:29

    Portugal político no seu melhor sempre o carro vassoura na ação e pedido de meios ! Deviam era sofrer da mesma sorte reponsáveis e incompetentes enaquanto tem o “kú” metido na banheira do algarve !

  11. Manuel da Rocha says:
    15 de Agosto de 2025 às 16:05

    Parece que o supremo líder conseguia 80000 milhões, de bombeiros e 40000 milhões de aviões, com 3000 biliões de m2, de água, por segundo… olhando para aqui e para as redes sociais, onde 30000 milhões, de portugueses, exigem 5 milhões de bombeiros, vindos da Europa, 1000 aviões e 5000 helicópteros.
    Começa logo, porque, em Espanha, 273 aviões/helicópteros, estão a operar. Na França, 215, e conseguiram emprestar 3, à Grécia e 2, a Espanha. Itália, emprestou 4, à Grécia, entretanto já foram chamados, de volta.
    Como podemos pedir, à Alemanha e Polónia, talvez ainda se consigam 4 Canadair e 5 helicópteros. Só que, só lá para terça-quarta e, se não forem desviados, para Espanha, pois, o norte, está bem mais complicado, que o nosso lado.

  12. Carlos Correia says:
    15 de Agosto de 2025 às 16:06

    a – Primeiro, a ministra da AI disse que os meios aéreos para os fogos em questão eram irrelevantes, e que o problema não era a falta de meios mas a falta de acessos.
    b . Passadas três semanas “com o deixa arder” pediram canadairs a Marrocos.
    c – Uma semana depois e após a festa dos copos e diversão do Pontal, é pedida ajuda internacional.
    Isto é obra!

  13. Mário says:
    15 de Agosto de 2025 às 16:30

    Estranhamente ou não. As áreas de fogo são em zonas reservas de lítio.

