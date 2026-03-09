Irão intensifica operações digitais e Portugal entra no mapa de risco

A crescente tensão geopolítica no Médio Oriente está também a ter reflexos no mundo digital. Nos últimos dias, especialistas em cibersegurança alertaram para um aumento significativo de ciberataques associadas ao Irão, com vários países europeus, incluindo Portugal, a surgirem no radar de risco.

&

A ciberguerra faz parte dos conflitos modernos. Para além das ações militares tradicionais, Estados e grupos afiliados recorrem cada vez mais a ataques informáticos para espionagem, sabotagem ou desinformação. O Irão tem vindo a reforçar esse tipo de capacidade, recorrendo tanto a grupos ligados ao Estado como a coletivos hacktivistas para atingir adversários ou aliados destes.

Cibersegurança: conflito no Médio Oriente também se trava no ciberespaço

A escalada recente começou após operações militares conduzidas por Estados Unidos e Israel contra alvos iranianos no final de fevereiro de 2026. Desde então, especialistas observaram uma resposta digital por parte de grupos alinhados com Teerão, que passaram a intensificar campanhas de phishing, ataques DDoS e tentativas de intrusão em redes internacionais.

Estes ataques são frequentemente conduzidos por múltiplos grupos distribuídos geograficamente, incluindo coletivos hacktivistas e estruturas ligadas ao próprio Estado iraniano. Em muitos casos, as ações incluem roubo de dados, sabotagem de sistemas e operações de espionagem digital. A Iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança (CpC) considera que Portugal está no mapa de risco.

Portugal surge no radar de risco

Embora não esteja diretamente envolvido no conflito, Portugal poderá ser afetado por efeitos colaterais desta ciberguerra. O país é considerado um alvo potencial devido a vários fatores estratégicos:

pertence à NATO

ligações económicas e tecnológicas com os EUA e Israel

presença de empresas internacionais e infraestruturas digitais relevantes

Esta combinação torna o território português um possível ponto de interesse para grupos que procuram atingir organizações ligadas a países considerados adversários do Irão. Setores como banca, energia, telecomunicações e tecnologia são vistos como particularmente sensíveis.

A importância de reforçar a cibersegurança

Perante este contexto, especialistas recomendam que empresas e instituições reforcem as suas medidas de proteção digital. Autenticação multifator, monitorização contínua de sistemas e formação contra ataques de phishing são algumas das práticas essenciais para reduzir o risco.

Para os utilizadores comuns, o impacto direto tende a ser menor, mas a adoção de boas práticas de segurança, como passwords fortes e autenticação em dois fatores, continua a ser fundamental.

Num mundo cada vez mais digital, a guerra já não se trava apenas no terreno físico. O ciberespaço tornou-se um novo campo de batalha, e países aparentemente distantes do conflito podem acabar por sentir os seus efeitos.