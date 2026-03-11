PplWare Mobile

Combustíveis sobem pela 2.ª vez! Conheça os novos preços

· Motores/Energia 8 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. guilherme says:
    11 de Março de 2026 às 15:23

    Mandem a conta ao Trump para ele reembolsar, o maluquinho ainda vai criar uma guerra mundial qualquer dia destes!

    • TiagoC says:
      11 de Março de 2026 às 15:41

      Ele, o Putin, o pessoal do Irão e do doido varrido do Kim. Estamos lixados!!!

    • Zé Fonseca A. says:
      11 de Março de 2026 às 15:45

      esperemos bem que sim, precisamos de uma purga.. basta ver que pela altura da WW1 eramos 1.7B

    • says:
      11 de Março de 2026 às 15:58

      Apesar de achar que o Trump é um grande animal por muito que me custe, eu não quero o Irão com potencial nuclear, o que me parece mais que certo ser uma realidade. Mas quem diz o Irão diz outros. Acho que já temos armas nucleares (e não só) a mais.
      Agora, deveria ter sido uma intervenção (fosse qual fosse) a nível das Nações Unidas. O problema é que a China e a Rússia defendem o Irão e vetam, os USA defendem Israel e vetam quando há resoluções… e não saímos disto.

  2. Theboice says:
    11 de Março de 2026 às 15:30

    Espero que o montenegro dê os parabêns ao trump, é só encaixe, deve dar para pagar muito do “comboio de tempestades”, seja lá o que isso quer dizer…

    • Zé Fonseca A. says:
      11 de Março de 2026 às 15:48

      não funciona assim, o que acontece é a inflação aumentar, a economia desacelerar, haver mais desemprego e menos consumo e overall tens um PIB menor e como tal uma menor receita em impostos, quer nos directos aos cidadãos quer às empresas

  3. João says:
    11 de Março de 2026 às 15:53

    A semana passada o petróleo subiu e os combustíveis subiram OK. Esta semana o petróleo já desceu (não tudo mas desceu) e os combustíveis continuam a subir?

