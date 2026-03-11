Combustíveis sobem pela 2.ª vez! Conheça os novos preços
Os combustíveis voltam a subir em Portugal pela segunda vez em pouco tempo, refletindo a pressão nos mercados internacionais de energia. Conheça os novos valores.
Sim, os preços dos combustíveis aumentaram na segunda-feira, mas na terça houve um novo aumento. Segundo dados do setor energético, o gasóleo registou o maior aumento, enquanto a gasolina também subiu, embora de forma mais moderada.
Combustíveis: preços médios desde terça-feira
Com a atualização dos preços, os valores médios em Portugal continental aproximam-se agora de:
- Gasóleo simples: cerca de 1,834 €/litro (subida de 1,7 cêntimos face a segunda-feira. 24 cêntimos mais caro desde o início da guerra):
- Gasolina simples 95: cerca de 1,779 €/litro (9,5 cêntimos desde o início da guerra).
Comparativamente à semana passada, são mais 19,9 cêntimos no gasóleo e mais 7,4 cêntimos na gasolina.
Face a tal escalada, o Governo garante que irá aplicar medidas de travão quando os aumentos se justificarem e reforçar os descontos caso os preços continuem a subir.
Esta quarta-feira de manhã, o índice internacional Brent negociava a cerca de 92 dólares por barril, uma subida de cerca de 5% face à véspera.
Os dados são oficiais e são calculados todos os dias pela Direção-Geral de Energia e Geologia.
