Honda lança pequeno carro elétrico por cerca de 16 mil euros

A Honda levou para a pista em julho um kei car elétrico de quatro portas chamado Super EV. Agora, tudo indica que o conceito entrou em produção, com a empresa a lançar no Japão o compacto N-One e:.

Carros elétricos baratos?

Como era de esperar, o modelo de produção perdeu algum brilho exibido enquanto modelo protótipo. Contudo, o que foi apresentado já permite termos uma ideia completa do que esperar deste citadino compacto.

Este novo veículo segue a introdução do N-Van e:, lançado há alguns anos para clientes corporativos. A base é o N-One não elétrico, inspirado no Honda N360 de 1967, mas com ajustes específicos de elétrico, como linhas mais limpas e curvas mais arredondadas nos guarda-lamas e na traseira.

Enquanto o design exterior segue as características do N-One anterior, ele tem uma redondez volumosa e de alta qualidade, uma textura suave que dá vontade de acariciar, e uma frente adorável que faz querer passar todos os dias com ele. Acredito que criámos um carro que vai conquistar o condutor como parceiro diário.

Afirmou Hidetomo Hotta, da Honda.

Está a chegar a moda dos kei car elétricos

Os faróis redondos do conceito passaram à produção, mantendo a aparência com “pálpebras superiores”, graças ao capô que ocupa parte da curva. Os faróis dianteiros e traseiros estão rodeados por anéis LED de circulação diurna.

O N-One e: traz uma bateria de 29,6 kWh instalada sob o piso, oferecendo uma autonomia WLTC de 295 km por carga, o que é bastante razoável para um citadino deste porte. O carregamento normal demora cerca de 4,5 horas, mas também suporta carregamento rápido. A arquitetura da bateria permite ainda aplicações vehicle-to-home até 1.500 W.

Apesar de não ser mencionada a velocidade máxima, a Honda confirma que o carro atinge velocidades de autoestrada. É também o primeiro mini-carro da marca com controlo de pedal único, em que acelerar, desacelerar e parar pode ser feito com o mesmo pedal. A função é ativada por botão, mas mantém-se um pedal de travão convencional para quem preferir.

Tal como outros kei cars, o N-One e: tem dimensões compactas que facilitam a manobrabilidade em ruas apertadas e o estacionamento. Dispõe de quatro portas e uma bagageira, prometendo conforto para quatro adultos apesar do tamanho reduzido. Os bancos traseiros podem ser rebatidos para ampliar o espaço de carga ou levantados para transportar objetos altos.

Terá interesse no mercado europeu?

A versão e:L vem com ecrã tátil de 9 polegadas para métricas do EV e navegação, mas quem percorre trajetos habituais pode optar pela versão e:G, que dispensa o painel. Ambas oferecem painel de instrumentos, Bluetooth para música e controlos físicos.

O capô rebaixado melhora a perceção da distância do carro da frente. Inclui ainda as tecnologias de apoio ao condutor da Honda, como cruise control adaptativo, prevenção de colisões, reconhecimento de sinais, assistência de faixa, máximos automáticos e assistência em tráfego intenso.

Os proprietários podem subscrever o Honda Total Care (gratuito), que oferece funções remotas através de app. Recursos adicionais estão disponíveis para a versão e:L mediante mensalidade.

Por fim, a grelha dianteira é feita a partir de para-choques reciclados de veículos Honda em fim de vida, enquanto outros detalhes ecológicos incluem plásticos de origem vegetal e carpetes fabricados a partir de garrafas recicladas.

Preços no Japão:

Honda N-One e:G (sem carregamento rápido, sem touchscreen): 2.699.400 ienes ≈ 16.770 €

Honda N-One e:L (com carregamento rápido, touchscreen, jantes em alumínio, etc.): 3.198.800 ienes ≈ 19.870 €

Ainda não há informação sobre disponibilidade internacional, mas a presença do conceito Super EV em Goodwood deixa a porta aberta.