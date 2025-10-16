Empresa contratou 10.000 robôs humanoides da Tesla?

A par de uma série de outras finalidades, os robôs humanoides poderão ser verdadeiramente úteis na execução de tarefas rotineiras e repetitivas. Entretanto, um dos maiores nomes neste campo da robótica, o Optimus da Tesla, terá recebido a intenção de uma encomenda de 10.000 unidades!

A imprensa internacional partilhou que a PharmAGRI anunciou o envio de uma carta de intenção à Tesla para implementar até 10.000 robôs humanoides Optimus da terceira geração em diante, com comentários do diretor-executivo da empresa a corroborá-lo.

O robô deveria executar tarefas nas operações agrícolas da empresa, sendo integrado na síntese de ingredientes farmacêuticos ativos, bem como implementado nas instalações de fabrico de medicamentos prescritos.

O anúncio surgiu dias depois de a Bright Green Corporation ter anunciado que iria fundir-se com a PharmAGRI Capital Partners.

Segundo as empresas citadas, o robô deveria ajudá-las a cumprir as normas de controlo de desvio e de conformidade laboral da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos, desempenhando funções repetitivas e às quais estão associados baixos salários.

Além disso, os robôs poderiam gerar relatórios de auditoria em tempo real sobre o inventário e os procedimentos operacionais.

Por via dos muitos robôs Optimus da Tesla, a PharmAGRI planearia, também, reduzir a dependência de mão de obra sem documentos.

Quando confrontado com imagens do website da empresa, onde se veem robôs humanoides da Tesla a operarem, Elon Musk pronunciou-se, através do X:

Assim sendo, ainda que a carta de intenção possa ter sido enviada pela PharmAGRI, é improvável que haja algum acordo em cima da mesa. Afinal, o Optimus está ainda em desenvolvimento, com várias arestas por limar.

Robô humanoide da Tesla está cada vez mais maduro

A Tesla apresentou um protótipo do seu robô humanoide, pela primeira vez, em 2022, após Elon Musk ter anunciado planos para expandir a empresa além dos carros elétricos, em 2021.

Entretanto, a segunda geração do apelidado Optimus foi mostrada no final de 2023, com melhorias claras de desempenho.

Apesar de o Optimus ser fundamental para o futuro da Tesla, nas palavras de Elon Musk, a expansão do robô humanoide está atrasada. Além disso, no início deste mês, o diretor-executivo da fabricante informou que o design mais recente da máquina corresponde à versão 2.5 e não à sua terceira geração.