Afinal, os Optimus da Tesla estavam a ser controlados por humanos na demonstração?

A par da apresentação dos novos Cybercab e Robovan, a Tesla demonstrou algumas capacidades do seu já conhecido Optimus. Apesar de a audiência ter ficado impressionada, o espetáculo parece ter sido encenado, com pessoas a alegar e relatórios a confirmar que os robôs humanoides estavam a ser controlados por seres humanos.

O público tem conhecido a evolução dos robôs humanoides da Tesla, com demonstrações de desenvolvimentos significativos e testes de capacidades impressionantes. Não sendo para todas as carteiras, os Optimus destinam-se a fábricas, mas, também, a casas particulares que procurem uma ajuda extra.

Na semana passada, após a apresentação do robotáxi Cybercab e da carrinha autónoma Robovan, os presentes foram brindados com os robôs humanoides da Tesla. De forma alegadamente autónoma, os Optimus circularam pelo convívio pós-evento, entre os humanos, desempenhando tarefas e conversando com o público que marcava presença no "We, Robot".

Redes sociais inundaram-se de imagens dos Optimus

Após o evento, não tardou até que surgissem alegações de que os robôs estavam a ser operados por seres humanos, especialmente pelas redes sociais, inundadas com imagens da demonstração e das conversas com os Optimus.

Indo além dos potenciais descrentes, a Bloomberg referiu que a Tesla "utilizou humanos para controlar remotamente algumas capacidades" dos protótipos dos robôs presentes no evento, citando "pessoas familiarizadas com o assunto" que não foram identificadas.

A informação não especifica quais as capacidades demonstradas que necessitavam de assistência humana. No entanto, salienta que os robôs "eram capazes de andar sem controlo externo utilizando a Inteligência Artificial [IA]".

Esta informação da Bloomberg vai ao encontro do relato do blogger de tecnologia Robert Scoble.

Nas redes sociais, o blogger publicou que tinha "falado com um engenheiro" que confirmou que "quando andava, era a IA a comandar o Optimus". No entanto, para outras tarefas, como servir bebidas de uma torneira, jogar 'Pedra Papel Tesoura' ou conversar com participantes próximos, um humano estava "a ajudar remotamente".

O vídeo das redes sociais do evento "We, Robot" mostra uma fila de robôs Optimus a entrar lentamente na festa sem qualquer assistência aparente.

Contudo, o Electrek informou que as imagens de vídeo do evento mostram funcionários da Tesla a segurar uma espécie de dispositivo de sinalização enquanto caminham perto dos Optimus.

Além disso, partilhou que o analista da Morgan Stanley, Adam Jonas, mencionou os controladores humanos do robô numa investor note no dia a seguir ao evento.

Entendemos que os robôs não estavam a operar de forma totalmente autónoma, mas dependiam de tele-ops (intervenção humana), então foi mais uma demonstração de graus de liberdade e agilidade.

Robôs humanoides responderam aos convidados durante o evento

Não havendo esclarecimentos oficiais, os Optimus responderam a alguns dos presentes, quando questionados sobre a sua autonomia.

Por exemplo, quando o blogger Scoble confrontou um dos robôs sobre a sua autonomia (ou falta dela), ele respondeu: "Não posso revelar [...] Isso é algo que terás de descobrir mais tarde".

E quando um Optimus que servia uma bebida admitiu, num vídeo do evento: "Hoje, sou ajudado por um humano. Ainda não sou totalmente autónomo".