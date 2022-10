Criar um robô estão nos planos de Elon Musk há muitos anos e com vários planos de utilização. O Optimus é a face mais visível do seu plano para criar propostas para serem usadas nas suas fábricas, mas também em contextos do dia a dia.

Há poucas horas, no AI Day 2022 da Tesla, o seu homem forte revelou os avanços feitos pela Tesla nesta área. Foi revelado um novo robô, que mostra que estamos prestes a ter propostas reais a funcionar e a ajudar os humanos a qualquer altura.

Elon Musk revelou o seu próximo robô

Ao longo dos últimos anos a Tesla tem colocado no Optimus a sua interpretação do que é um robô criado para ajudar no dia a dia. Todos sabiam que este era apenas uma imagem do que este poderá ser, não estando ainda plenamente funcional. Isso foi admitido por Elon Musk no palco do AI Day 2022.

O que foi mostrado, há poucas horas, vem colocar este robô numa nova fasquia. No palco deste evento foi mostrado um primeiro protótipo funcional e que abe caminho para o que está a ser preparado. A autonomia pode ser já vista, mas ficou também claro que há muito trabalho a ser realizado.

Um protótipo funcional do Optimus

Com um preço que deverá ficar abaixo dos 20.000 dólares, o novo Optimus esteve em palco a mostrar o que é já capaz. Moveu-se sozinho, algo que fez pela primeira vez, e chegou a dançar para mostrar a sua mobilidade. Quanto a datas, este foi criado nos últimos 6 meses e a Tesla prevê que esteja pronto nos próximos meses.

Equipado com uma bateria de 2,3 kWh, este protótipo funciona com um SoC da Tesla e oferece conectividade Wi-Fi e LTE. Em termos de software, a empresa de Elon Musk reciclou o seu Autopilot, tendo ido reformulado para funcionar no novo corpo e ambiente. Também aqui os modelos reais serviram para treinar o sistema.

A grande atenção ao pormenor da Tesla

Onde esta apresentação se focou foi nas articulações deste robô da Tesla. A empresa criou "mãos de nível humano", com 11 graus de liberdade derivados de seus seis atuadores dedicados, bem como "mecanismos complexos que permitem que a mão se adapte aos objetos que estão a ser agarrados".

Apesar de estar ainda longe de uma proposta usável e independente, fica claro que a Tesla já evoluiu muito no seu robô. Em breve devem surgir muitas mais novidades, que colocam estes novos elementos nas fábricas da marca e quem sabe nas nossas casas a ajudar no dia a dia.