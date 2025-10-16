PplWare Mobile

Renault poderá lançar um elétrico de 17 mil euros e não será fabricado na China

10 Características das Baterias LFP

  1. Segurança elevada: Menor risco de sobreaquecimento e incêndio em comparação com outras químicas de lítio.
  2. Longa vida útil: Ciclos de carga e descarga mais numerosos, normalmente entre 2.000 e 5.000 ciclos.
  3. Estabilidade térmica: Mantêm desempenho estável em diferentes temperaturas.
  4. Alta eficiência de carga/descarga: Perdem pouca energia durante os processos.
  5. Densidade de energia moderada: Menor que NMC ou NCA, resultando em baterias mais pesadas para a mesma capacidade.
  6. Baixo custo de materiais: O ferro e o fosfato são mais baratos e abundantes que níquel ou cobalto.
  7. Amigáveis ao meio ambiente: Contêm menos metais pesados tóxicos.
  8. Tensão de célula relativamente baixa: Cerca de 3,2 V por célula, comparado com 3,6–3,7 V em outras químicas.
  9. Desempenho estável: Capacidade quase constante ao longo de grande parte do ciclo de descarga.
  10. Compatibilidade com carregamento rápido: Suportam altas correntes sem comprometer tanto a vida útil.

Autor: Vítor M.

