O combate às ovelhas zombie em Flock Off!

Todos nós já conhecemos de ginjeira jogos sobre zombies e mortos-vivos, nos quais temos de trucidar, desmembrar, mutilar,... os desgraçados, correto? E que tal, um jogo sobre ovelhas zombie? Pois bem, apresento-vos Flock Off!

A temática dos zombies dificilmente poderia vir a ter um jogo mais hilariante. Flock Off! é um titulo no qual o jogador combate... ovelhas zombie... leram bem... ovelhas zombie.

Os estúdios independentes Bunkhouse Games, com sede em Reykjavik na Finlândia, encontram-se a trabalhar no seu próximo jogo de ação na primeira pessoa (FPS), Flock Off!, e que envolve, zombies e ovelhas.

O jogo ainda não tem uma data concreta de lançamento, estando esse dia previsto algures para este último quadrimestre de 2025.

Flock Off! decorre numa linha temporal alternativa em pleno início dos anos 1990. Uma época na qual os processos de clonagem (lembram-se da Ovelha Dolly) estavam ainda a dar os primeiros passos. E é precisamente nesse momento que Flock Off! pega. O jogo convida os jogadores a fazerem uma viagem até às Terras Altas da Escócia, onde uma experiência de clonagem de ovelhas correu... muito mal.

Quatro sobreviventes desse holocausto ovino encontram-se aprisionados numa vila remota em redor das instalações onde o evento ocorreu e, armados apenas com as suas próprias mãos, astúcia e o próprio meio ambiente, vão ter de lutar pela sobrevivência.

Lutar contra... ovelhas!

Praticamente tudo o que se encontrar poderá funcionar como uma arma, incluindo os restantes companheiros. O jogador poderá usar cones de trânsito, placas de rua, cortadores de relva, cenouras e muito mais como armas para impedir o iminente Sheepocalypse.

O jogo conta com suporte para multiplayer cooperativo, convidando os jogadores a partilhar a experiência com os seus amigos, enquanto se deparam com combates eletrizantes repletos de momentos hilariantes e surpreendentes, um pouco de sangue, um susto ocasional e alguns mistérios a serem descobertos ao longo do caminho.

Rápido e divertido, Flock Off! apresenta suporte para até 4 jogadores em modo cooperativo e repleto de ação intensa e surpreendentemente caótica. Projetado para ser jogado uma vez, duas vezes.... n vezes... Flock Off! é um título que fará certamente aparecerem muitos sorrisos no rosto de quem o jogar.

Flock Off! tem lançamento previsto ainda para este último quadrimestre de 2025.