Ghost Keeper: quem disse que o terror não pode ser estratégico

Após um período de Acesso Antecipado marcado por forte contributo da comunidade, Ghost Keeper prepara-se para o seu lançamento oficial. Trata-se de um jogo de estratégia tática que envolve fantasmas, demónios e outras criaturas afins.

Desenvolvido pelos estúdios Quest Craft, Ghost Keeper encontra-se prestes a sair do Acesso Antecipado em que se encontrava no Steam, com data de lançamento da versão final prevista para o próximo dia 16 de julho.

Esta data representa também a chegada da atualização 1.0 que representa a realização completa da visão dos seus criadores, introduzindo uma campanha narrativa totalmente desenvolvida, novas localizações, personagens inéditas, inimigos mais desafiantes e uma experiência estratégica substancialmente ampliada.

Em Ghost Keeper, os jogadores assumem o controlo de uma grupo de fantasmas, demónios e outras criaturas monstruosas cuja missão é de assustar e expulsar os humanos de territórios que pertencem legitimamente aos seus habitantes sobrenaturais. Ao longo de diversos cenários inspirados na era Vitoriana, o jogador terá de utilizar a inteligência tática e uma gestão cuidadosa das habilidades de cada criatura, para espalhar o medo e conquistar novos territórios.

A jogabilidade distingue-se pela forma como combina certos elementos de estratégia com resolução de puzzles mas num contexto de “terror invertido”. Ao contrário de tentar sobreviver a entidades assustadoras, o jogador assume o papel dessas mesmas criaturas, transformando o medo na sua principal arma. Esta abordagem é complementada por um humor grotesco e um estilo visual peculiar que conferem uma personalidade muito própria à experiência.

Cada personagem controlável possui habilidades exclusivas que influenciam diretamente a forma como cada desafio pode ser resolvido. O sucesso depende do uso inteligente dessas habilidades, mas atenção que os humanos nem sempre são alvos fáceis ou previsíveis. Quando a atividade paranormal atinge níveis alarmantes, entra em cena uma temida Irmandade da Luz, uma organização dedicada à caça de criaturas sobrenaturais que fará tudo para travar os planos dos jogadores.

A versão 1.0 que surge agora como a versão de lançamento, expande significativamente o conteúdo disponível através de uma campanha completa que se estende por oito localizações distintas. Os jogadores poderão explorar a Mansão de William, a Propriedade de Phineas, os Esgotos da Cidade, o Cemitério, a Aldeia, o Mercado do Peixe, o Hospital do Dentista Louco e o Posto Secreto da Irmandade. Cada uma destas áreas foi cuidadosamente concebida à mão e introduz novas mecânicas, objetivos e desafios, garantindo uma progressão diversificada ao longo da aventura.

Outro dos grandes destaques desta edição definitiva é a possibilidade de comandar nove fantasmas únicos, cada um com um estilo de jogo próprio. Entre eles encontram-se William, o Poeta Ressentido, Shadowmaw, Night Blade, Phineas, Voraglast, Ratahell, Dr. Percival, Sir Pounce de Léon e Madame Lysandra Vale. A variedade das suas habilidades permite criar inúmeras combinações estratégicas e incentiva os jogadores a experimentarem diferentes abordagens para superar cada missão.

As forças da Irmandade da Luz também foram reforçadas. Além dos caçadores já conhecidos pelos fãs do jogo, surge agora The Destroyer, um novo tipo de caçador de fantasmas dotado de comportamentos e capacidades exclusivas. Este adversário introduz novos desafios e obriga os jogadores a adaptar constantemente as suas estratégias para conseguirem manter o controlo do campo de batalha.

Grande parte das melhorias presentes nesta versão resulta diretamente das sugestões e opiniões recolhidas durante o período de Acesso Antecipado. A atualização inclui ainda, diversos ajustes de equilíbrio, melhorias na experiência de jogo e uma enorme quantidade de conteúdos adicionais desenvolvidos com base no feedback da comunidade. O resultado é uma aventura mais refinada, desafiante e completa.

Com a chegada da versão 1.0, Ghost Keeper consolida-se como uma proposta original dentro do género de estratégia, oferecendo uma mistura única de terror, humor negro e profundidade tática. Entre criaturas grotescas, ambientes vitorianos repletos de atmosfera e inúmeras possibilidades estratégicas, os jogadores são convidados a abraçar o poder do medo e a provar que apenas os verdadeiros mestres do terror podem reclamar o seu lugar como Guardiões das Trevas.

Ghost Keeper tem o seu lançamento definitivo a 16 de julho.